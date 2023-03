Attualità Grosseto, servizio navetta di AT per il Centenario del 4° Stormo 27 marzo 2023

Redazione Martedì 28 marzo servizio di Autolinee Toscane tra l’Aurelia Antica e l’ingresso dell’aeroporto militare Grosseto: In occasione delle celebrazioni per il Centenario del 4° Stormo di Grosseto martedì 28 marzo, dalle 10 alle 18, Autolinee Toscane effettuerà una navetta tra il centro Commerciale Aurelia Antica e l’ingresso dell’Aeroporto Militare per agevolare il trasporto dei visitatori. Questi gli orari del servizio:



