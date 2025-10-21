Grosseto sale nella classifica di Ecosistema Urbano: soddisfatti sindaco e assessore all’Ambiente

Grosseto: Il Comune di Grosseto registra un significativo miglioramento nella classifica annuale di Ecosistema Urbano, il rapporto curato da Legambiente in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che valuta le performance ambientali dei capoluoghi italiani.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come il progresso del Comune sia il frutto di un impegno costante e di politiche mirate alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse.

“Il miglioramento nella classifica di Ecosistema Urbano – sottolineano il sindaco e l'assessore - rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi anni. In particolare, i risultati positivi nel settore della gestione dei rifiuti urbani confermano la bontà delle scelte compiute: dalla riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata sino alla constante comunicazione di sensibilizzazione rivolta ai cittadini. Questi risultati ci spronano a continuare su questa strada. La sostenibilità ambientale - insistono ancora Vivarelli Colonna e Vanelli - è una sfida quotidiana che richiede il contributo di tutti: amministrazione, cittadini, imprese. Il nostro obiettivo è rendere il capoluogo della Maremma una città sempre più pulita, efficiente e rispettosa dell’ambiente. Forte di questo ennesimo buon risultato, il Comune conferma la volontà di proseguire con ulteriori azioni per migliorare la qualità della vita urbana, ridurre le emissioni e valorizzare le buone pratiche ambientali già avviate.



