Grosseto, sabato apre il luna park

Grosseto: Come ogni anno si rinnova a Grosseto, in piazza Barsanti, la tradizione del Luna Park che in questa edizione arriva in città sabato 4 ottobre molto rinnovato con alcune nuove attrazioni mai viste come l’XXL EXTREME 180.

Naturalmente non potranno mancare nel piazzale dei circhi gli ormai consolidati giochi per grandi e piccini come il Tagadà, lo Scivolo, il Bruco Mela, le macchine a scontro per grandi e piccoli, la giostra a Seggiolini, il Percorso Avventura e tante, tante altre giostre oltre molti giochi a premi. Inoltre, come del resto tutti gli anni, gli organizzatori alle 15:30 effettueranno l’inaugurazione ufficiale del taglio del nastro e successivamente fino alle 16:30 tutte le attrazioni saranno gratuite.

Nel frattempo si ricorda che tutti i mercoledì le giostre saranno tutte scontate compresi i giochi a premi, per regalare ai bambini una giornata di pieno divertimento; inoltre tutte le settimane ci saranno degli eventi riservati a tutti.

Gli organizzatori Akex Jussi, Daniele Berti, Daniel Jussi, Federico De Bianchi e il responsabile Romolo Jussi, nel dare il benvenuto alle famiglie e ai bambini che arriveranno in piazza Barsanti augurano buon divertimento.



