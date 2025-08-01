Grosseto. Ritiro dei tesserini venatori per la stagione 2025/2026

Grosseto: A partire da lunedì 4 agosto sarà possibile ritirare i tesserini venatori regionali cartacei validi per la stagione di caccia 2025/2026, riservati ai residenti del Comune di Grosseto.

Il ritiro potrà essere effettuato presso l’ufficio caccia e agricoltura, al quarto piano della sede comunale in via Cristoforo Colombo 5, durante l’orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14:30 alle 16:30. Previo accordo con il personale incaricato, sarà inoltre possibile concordare appuntamenti anche per i pomeriggi di lunedì e mercoledì, nella medesima fascia oraria pomeridiana.

Per agevolare l’organizzazione ed evitare code, è già attiva la possibilità di prenotare un appuntamento telefonando ai numeri 0564 488843 (Gabriele Bartalucci), 0564 488852 (Chiara Rocchi) oppure 0564 488885 (Tiziana Vincenti).

Le associazioni di categoria locali e i referenti muniti di delega per il ritiro cumulativo dei tesserini potranno prenotare un appuntamento dedicato in fasce orarie concordate con l’ufficio, trasmettendo in anticipo all’indirizzo email chiara.rocchi@comune.grosseto.it oppure tiziana.vincenti@comune.grosseto.it un elenco dei nominativi per cui è stata conferita la delega, così da rendere più rapide le procedure di rilascio.

Nei giorni di maggiore affluenza, sarà data precedenza a chi ha prenotato un appuntamento, ma, nei limiti della disponibilità del personale, il servizio sarà garantito anche a chi si presenterà senza prenotazione.

Per il ritiro del tesserino è necessario presentarsi muniti della licenza di porto d’armi in corso di validità, del cosiddetto “allegato giallo” (non richiesto per i neo-cacciatori al primo anno), della ricevuta di riconsegna del tesserino della stagione 2024/25 o, in alternativa, del tesserino stesso da restituire, e delle ricevute di versamento della tassa regionale e di quella governativa, entrambe in corso di validità.

Si ricorda inoltre che, come previsto dall’articolo 8 del vigente calendario venatorio regionale, i tesserini cartacei della stagione 2024/25 dovranno essere riconsegnati entro il 31 agosto 2025 presso l’ufficio comunale competente.

Infine, si sottolinea che l’utilizzo dell’app gratuita per dispositivi mobili “TosCaccia” sostituisce integralmente la compilazione del tesserino cartaceo e quindi rende non necessario il suo ritiro. Per i cacciatori residenti all’estero l’uso dell’app TosCaccia è obbligatorio: per accedere al servizio devono richiedere il codice cacciatore e il relativo Qr code alla Regione Toscana. A partire dalla stagione venatoria 2023/2024 l’uso dell’app TosCaccia è diventato obbligatorio anche per partecipare alla pre-apertura anticipata della caccia e per l’abbattimento in deroga delle specie storno, tortora e piccione, come previsto dal calendario regionale.