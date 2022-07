Grosseto: riparte il tour italiano dei distretti Campari Soda

Una giornata all’insegna del design e dell’aperitivo #SenzaEtichette ,17 i locali della città che ospiteranno l’iniziativa, con la possibilità di gustare l’aperitivo e realizzare una gif in stile #SenzaEtichette.

Grosseto: Prende il via venerdì 15 luglio a Grosseto (GR) il tour italiano dei Distretti #SenzaEtichette di Campari Soda. Questo esclusivo punto di incontro – realizzato in collaborazione con il Comune di Grosseto - prevede un percorso a cielo aperto per le vie del centro, che ospiteranno installazioni di arredo urbano ispirate all’iconica forma della bottiglietta disegnata da Depero.

Contestualmente, nell’ambito di un’esperienza unica di design itinerante, 17 noti locali della zona offriranno ai propri visitatori un aperitivo #SenzaEtichette. Sarà inoltre possibile realizzare una gif personalizzata scansionando il QR code presente sul sottobicchiere. Con quest’ultimo, basterà recarsi alle postazioni biciclette targate Campari Soda per stampare e ricevere la propria foto.





“Con il tour dei Distretti Campari siamo riusciti a portare a Grosseto – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – un’iniziativa che attirerà certamente numerosi visitatori e turisti nel nostro splendido centro storico. Si tratta di una vera e propria festa, rivolta a tutti coloro che vorranno cogliere l’occasione per godersi un aperitivo in compagnia, con un obiettivo principale: quello di promuovere e diffondere la cultura del bere responsabilmente. Abbiamo voluto coniugare, infatti, una serata all’insegna del divertimento, approfittando dell’evento per farci portatori di un messaggio importante, con particolare riferimento ai tanti giovani che popolano le nostre strade durante il periodo estivo ”.

Qui l’elenco completo dei locali del Distretto #SenzaEtichette di Campari Soda a Grosseto:

• FUORI PORTA: PIAZZA DE MARIA, 26

• VERMUTTINO: PIAZZA DANTE 13

• QUANDO BASTA: PIAZZA PACCIARDI 1

• AFFINITY CAFE': VIA GARIBALDI 16

• CAFFE' LATINO: VIA GARIBALDI 17

• RITUAL: PIAZZA ESPERANTO

• OSTINATI: PIAZZA DANTE 31

• PICKEAT: PIAZZA DEL SALE 14

• NERA FONDENTE: PIAZZA DEL SALE 18

• IRISH SOUL PUB: PIAZZA DEL MERCATO SNC

• EL NIÑO: PIAZZA DEL MERCATO 1

• L’8 LAVATOI BISTROT: VIA DE LAVATOI 8

• LIBRERIA PALOMAR: PIAZZA DANTE 18

• CAFFE' CARDUCCI: CORSO CARDUCCI 18

• COMIX CAFE': PIAZZA SAN MICHELE 4

• SALE 26: VIA RICASOLI 26

• CAFFE' RICASOLI: VIA RICASOLI 20