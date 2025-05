Cronaca Grosseto riceve la Bandiera Blu 2025: premiato l'impegno per ambiente, mare e sostenibilità 13 maggio 2025

Consegnato il riconoscimento stamani a Roma. L'assessore Erika Vanelli: “Un traguardo che dedichiamo ai cittadini” Grosseto: Marina di Grosseto e Principina a Mare si confermano tra le località costiere d'eccellenza con la Bandiera Blu 2025 , importante riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi sostenibili. La cerimonia ufficiale di consegna si è questa tenuta mattina a Roma, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni premiati. Per Grosseto era presente l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale. "Siamo orgogliosi di poter alzare ancora una volta la Bandiera Blu sulle nostre coste – ha dichiarato l'assessore Vanelli –. È un impegno verso il mare, l'ambiente, il futuro delle nuove generazioni. Una tappa di un percorso che ci vede impegnati ogni giorno per la qualità della vita, la bellezza dei nostri luoghi e la consapevolezza ambientale della nostra comunità. Dedico questa bandiera a tutti i cittadini che, con piccoli e grandi gestiti, contribuiscono a renderla più sostenibile e più vivibile." Il riconoscimento rappresenta non solo un simbolo di qualità turistica e ambientale, ma anche una conferma del lavoro quotidiano svolto sul territorio in tema di raccolta differenziata, mobilità sostenibile, educazione ambientale, tutela delle spiagge e rispetto del paesaggio. La Bandiera Blu 2025 sarà esposta nei prossimi giorni lungo il litorale grossetano, da Marina di Grosseto a Principina a Mare, testimonianza dell'eccellenza ambientale e della vocazione verde del territorio.

