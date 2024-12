Grosseto: Quarta edizione della "Camminata di Bino"

Grosseto: Domenica 8 dicembre torna la "Camminata di Bino degli Abati del Malia", giunta alla sua quarta edizione. L'evento, organizzato dalla Uisp con il patrocinio del Comune di Grosseto, si svolgerà nel suggestivo centro storico cittadino. La camminata sportiva, a passo libero e aperta a tutti, ha un costo di 5 euro e comprende un pettorale personalizzato e una bottiglia di vino con un'etichetta speciale come ricordo.

Il ritrovo è previsto in piazza Duomo dalle 9:30 alle 10:15, con partenza fissata alle 10:30. Il percorso, lungo circa 6 chilometri, si snoderà tra le vie del centro storico e le suggestive Mura medicee, per concludersi nuovamente in piazza Duomo. La manifestazione rievoca l'assedio di Grosseto da parte di Ludovico il Bavaro (17-20 settembre 1328) e celebra il coraggio dei cittadini grossetani. Durante l'evento sono inoltre previste estrazioni di confezioni natalizie con prodotti alimentari per i partecipanti.

Le iscrizioni, oltre alla mattina stessa dell'evento, possono essere effettuate dal 2 al 6 dicembre presso il negozio Running 42 (via Sauro, 106) e la sede Uisp (viale Europa).

“Accogliamo con entusiasmo la quarta edizione della ‘Camminata di Bino’, un appuntamento che unisce sport, storia e comunità - dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Questa manifestazione rappresenta un’occasione per riscoprire il nostro centro storico e celebrare l’identità di Grosseto, valorizzando la bellezza delle nostre mura e delle nostre tradizioni”.

“La ‘Camminata di Bino’ è un evento che coniuga sport e socialità, offrendo a tutti la possibilità di vivere una giornata all’insegna del movimento e del benessere - afferma l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi. Ringraziamo la Uisp per questa iniziativa, che ancora una volta, insieme all’Amministrazione, promuove i valori dello sport come inclusione e condivisione”.