Grosseto punta sull’internazionalizzazione: nasce l’Ufficio Relazioni internazionali e parte l’avviso pubblico per le imprese

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha alzato l'asticella delle sue ambizioni internazionali con la costituzione del nuovo ufficio Relazioni internazionali e cooperazione territoriale. Si tratta, come ribadito più volte, di un passo strategico che trasforma il capoluogo maremmano in un polo proattivo per scambi economici, culturali e istituzionali. Ora giunge l'avviso pubblico teso a capire quali aziende saranno interessate a questo percorso. La nascita dell'ufficio, coordinato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, pone dunque una tabella di marcia sempre più articolata.

“Il nuovo ufficio Relazioni internazionali – spiegano sindaco e presidente - è concepito come uno strumento dinamico, vero e proprio punto di riferimento per le aziende grossetane interessate all'export e alle collaborazioni estere, in grado di fornire supporto e informazioni su networking internazionale, progetti europei e start-up. Questo settore comunale vuole essere un collegamento semplificato tra operatori economici, enti chiave come l'agenzia Ice (agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane), la Simest (società italiana per le imprese miste all'estero), la Sace (servizi assicurativi e finanziari per le imprese), le Camere di commercio estere e le ambasciate. L'obiettivo – insistono Vivarelli Colonna e Turbanti - è supportare concretamente le nostre eccellenze produttive nel loro sviluppo sui mercati internazionali. Lavoriamo anche per valorizzare il territorio e l'identità locali tramite la preparazione di dossier di candidatura per eventi e riconoscimenti internazionali, la diffusione di materiali informativi multilingue e l'organizzazione di eventi promozionali, rafforzando l'immagine di Grosseto e promuovendone le eccellenze turistiche, produttive, culturali e agroalimentari. In calendario – assicurano Vivarelli Colonna e Turbanti – abbiamo già i primi appuntamenti: maxi evento in collaborazione con la Farnesina a settembre, cui parteciperanno numerose imprese, oltre a webinar già programmati per la fine di quest'anno e per la prima metà del 2026”.

Per presentare una manifestazione d'interesse e interfacciarsi con l'ufficio Relazioni internazionali basta compilare la documentazione presente sul sito https://www.comune.grosseto.it/notizia/ufficio-comunale-relazioni-internazionali-avviso-pubblico-per-entrare-nel-progetto-e-maxi-evento-con-la-farnesina/e inoltrarla all'indirizzo pec comune.grosseto@postacert.toscana.it inserendo come oggetto “Ufficio relazioni internazionali: manifestazione di interesse per sostenere percorsi formativi e informativi ed eventuale affiancamento, tesi a supportare ogni processo di crescita, così da favorire un adeguato e strutturato accesso al commercio internazionale”.

L'operatore economico che sceglierà di prendere parte alle iniziative del Comune potrà anche fornire il proprio assenso all'inserimento nella newsletter istituzionale che prevede l'invio di aggiornamenti su iniziative, bandi, seminari, programmi di formazione, eventi e altro materiale promozionale.

Per ogni altra informazione è possibile contattare il numero 0564.488019 o scrivere un'email a relazioni.internazionali@comune.grosseto.it.

"Quella che sta prendendo forma - concludono il sindaco e il presidente del Consiglio - è un'occasione unica per sostenere il tessuto produttivo locale. L'Amministrazione ha fatto partire un treno carico di opportunità, salirvi a bordo, ora, sta a professionisti e imprese".