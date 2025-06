Grosseto, prosegue l'impegno di AdF per lo sviluppo di reti e infrastrutture

Comune di Grosseto e Acquedotto del Fiora fanno il punto sugli investimenti realizzati, in corso e in programma: 32 milioni negli ultimi 5 anni e altri 12 milioni nel triennio 2025-2027

Grosseto: Prosegue l'impegno di Acquedotto del Fiora per lo sviluppo di reti e infrastrutture del servizio idrico integrato nella città di Grosseto, anche all'interno del masterplan Pnrr per il futuro della città presentato da Comune e azienda nel settembre dello scorso anno. Complessivamente, la mole degli investimenti sostenuti da AdF per il capoluogo maremmano è importante: oltre 32 milioni di euro quelli realizzati nell'ultimo quinquennio (2020–2024), ai quali si sommano i circa 12 milioni per il triennio 2025–2027 tra interventi – conclusioni, in corso o già pianificati – di bonifiche reti, manutenzione impianti, interventi di distrettualizzazione e depurazione.

Questa mattina (20 giugno) il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi, l'assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi, il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai e il vicepresidente Roberto Baccheschi hanno fatto il punto sui lavori realizzati e in programma, a partire da quelli finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

"Comune di Grosseto e Acquedotto del Fiora stanno lavorando in sinergia per offrire ai cittadini un servizio idrico integrato sempre più efficiente e di qualità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna , l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi e l'assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi –. L'obiettivo condiviso è quello di realizzare una rete moderna, capace di rispondere concretamente ai bisogni del territorio e di guardare al futuro in un'ottica di sostenibilità. Un ringraziamento al presidente Renai ea tutto il team di AdF: solo attraverso una collaborazione costante possiamo raggiungere traguardi importanti e contribuire a migliorare la qualità della vita nella nostra città”.

"Rispondere ai bisogni del territorio e investire sul futuro della città è la nostra priorità – spiegano il presidente di AdF Roberto Renai e il vicepresidente Roberto Baccheschi –. Ringraziamo il sindaco Vivarelli Colonna e l'Amministrazione comunale per la preziosa sinergia e l'impegno comune a favore della comunità, siamo di fronte ad una mole importante di investimenti strategici per la quale è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti. Ringraziamo fin da ora tutti i cittadini per la preziosa collaborazione durante l'apertura dei cantieri e l'esecuzione dei lavori, grazie ai quali Grosseto potrà contare su infrastrutture all'avanguardia per una città sempre più sostenibile e innovativa”.

Tra gli ultimi investimenti realizzati sono terminate le bonifiche della rete idrica in via Batignanese a Roselle, dove sono stati posati 180 metri di nuova tubazione, e delle reti idriche e fognarie in via Senese, dove sono stati sostituiti 320 metri di condotta idrica e 160 metri di condotta fognaria. Gli interventi, per un importo complessivo di oltre 650mila euro, hanno visto anche il rifacimento di tutti gli allacci idrici e, nel caso di via Senese, anche fognari.

Ad Alberese è in corso l'ultima parte di una bonifica realizzata in più stralci della condotta di collegamento dai serbatoi di Grancia fino ai serbatoi di Alberese, sulla quale nel tempo erano state rilevate frequenti problematiche: in sostituzione circa 800 metri di tubazione idrica, per un investimento di oltre 750mila euro.

Nel mese di luglio nel centro di Grosseto prenderà il via l'intervento di bonifica per il rinnovo della rete idrica in via Roma: saranno posati circa 250 metri di nuova condotta nel tratto compreso tra le intersezioni con via Trento e con via Trieste, verranno rifatti tutti gli allacciamenti idrici e le tre camere di manovra presenti. I lavori saranno suddivisi in tre stralci per ridurre il più possibile l'impatto sul traffico e avranno una durata prevista di circa due mesi e mezzo salvo imprevisti.

In programma nei prossimi mesi anche interventi di distrettualizzazione della rete idrica cittadina, con il rifacimento delle camere di manovra in via Catania, via Marche e via Tevere, per un investimento complessivo di 60mila euro. Sono in corso anche le azioni propedeutiche all'intervento per la realizzazione di una nuova camera di manovra al nodo idraulico “Quattro strade”, per un investimento di oltre 150mila euro, di cui è già pronto il progetto esecutivo, che prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato dove saranno collocate due nuove linee di riduzione della pressione, con l'installazione di valvola motorizzate per efficientere il sistema di regolazione della pressione e portata in città.

Tra i lavori che interesseranno la città di Grosseto fino al marzo 2026, oltre all'intervento in via Roma ci sono anche il ripristino degli asfalti in via Senese e in via Batignanese e le bonifiche delle reti idriche in via Telamonio e in località Rugginosa, per un investimento complessivo stimato di 800mila euro.

Per consentire la realizzazione dei diversi interventi potrebbero essere necessarie modifiche alla viabilità ed eventuali chiusure di flusso che, una volta definita a seconda dell'andamento dei cantieri, saranno tempestivamente comunicate tramite i consueti canali AdF.

Per rimanere aggiornati su lavori in corso e manutenzioni programmate e straordinarie è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Nella foto in allegato da sinistra: l'assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi, il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicepresidente di Acquedotto del Fiora Roberto Baccheschi l'assessore alle Partecipate Fabrizio Rossi.