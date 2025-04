Grosseto, presentata la 45esima Fiera del Madonnino. Tutto il programma

Grosseto: La Fiera del Madonnino ed il Game Fair Italia, organizzati congiuntamente, rappresentano il più grande evento Outdoor del territorio nazionale, 150.000 mq di agricoltura, ruralità, attività che si praticano all’aria aperta.

Le due manifestazioni insieme riassumono al meglio la mission di Grossetofiere, nata per promuovere i settori trainanti dell’economia locale e creare indotto e ritorni indiretti su tutta la provincia, non dimenticando che le due fiere vanno ad alimentare direttamente il mercato interno utilizzando per lo più fornitori locali per la loro organizzazione. Il Centro Fiere con le due manifestazioni catalizzerà miglia di visitatori provenienti da tutte le regioni, come testimoniato dalle vendite online dei biglietti ingresso.

L’ultima edizione della fiera del Madonnino congiuntamente alla 32° edizione del Game Fair Italia, ha fatto registrare numeri significativi in termini di visitatori sintomo di un legame indissolubile con il territorio sviluppatosi in 45 anni di attività che ha reso la manifestazione tra le più importanti anche a livello nazionale.





La fiera del Madonnino è l’emblema di semplicità e ruralità e simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell’agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore agricolo in Italia.

Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini la Fiera del Madonnino si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

Da quest’anno le due fiere si arricchiranno di un’ulteriore rassegna interamente dedicata alla filiera dell’Olivicoltura, Toscoleum.

Toscoleum occuperà interamente il padiglione principale della fiera e i piazzali circostanti che saranno dedicati alle più avanzate tecnologie per l’olivicoltura e produzione olearia, dalla coltivazione e raccolta, alla trasformazione per arrivare all’imbottigliamento e alla commercializzazione.

La Fiera del Madonnino è un hub di riferimento per l’agricoltura di tutta Italia ed il Centro Fiere grossetano è inserito in un comprensorio con numerose attività olivicole, rappresenta quindi una location ideale per promuovere questo settore.

Toscoleum nasce dalla collaborazione tra Grossetofiere e la società Globe Trotter, già organizzatrice di Enoliexpo, la fiera internazionale a cadenza biennale che si svolge nel Centro Fiere di Bari, dedicata dedicata ai macchinari, tecnologie e servizi per la produzione di Olio di Oliva.

Scorrendo tra le categorie espositive di Toscoleum il visitatore interessato potrà soddisfare le proprie esigenze andando a scuriosare fra le principali novità che può offrire la filiera olivicola. Saranno infatti rappresentati i seguenti settori merceologici:

Vivaismo

Prodotti e trattamento oliveto

Attrezzature per potatura

Macchinari e attrezzatura per la raccolta e trasporto delle olive

Impianti e tecnologie per frangitura, gramolatura, estrazione e separazione olio

Impianti di filtraggio e stoccaggio olio, impianti e macchinari di imbottigliamento, tappatura e packaging

Convegni, Talk show, degustazioni guidate e approfondimenti tecnici completeranno la rassegna che rappresenterà un’occasione unica da non perdere per tutti gli operatori e appassionati di questo settore.

Tanti gli eventi programmati difficilmente con una sola giornata si riuscirà a visitare tutta la manifestazione, un grande sforzo organizzativo che sarà comunque ripagato dal gradimento del pubblico e soprattutto delle aziende espositrici che ogni anno rinnovano la propria fiducia in questa manifestazione, ritenendola ancora importante per acquisire nuove quote di mercato.

Presidente di Grossetofiere Paolo Rossi: "L’obiettivo è allargare ancora di più gli orizzonti della Fiera del Madonnino, facendola diventare un hub di riferimento per l’agricoltura non solo regionale ma di tutta l’Italia. Abbiamo aggiunto un’altra manifestazione al suo interno che potrebbe già camminare da sola, ma siamo voluti partire dai 35.000 agricoltori che annualmente frequentano la nostra manifestazione che non lasceranno sicuramente delusi i prestigiosi espositori di Toscoleum. Se il Centro Fiere soffre in alcune manifestazioni pagando la distanza dalla città, possiamo affermare il contrario per quelle riservate al settore olivicolo, essendo confinante con le due più grandi realtà settoriali della Toscana, il Collegio Toscano degli olivicoltori che associa più di 1000 produttori e produce il 60% dell’olio extravergine certificato toscano e Certified Origins azienda leader mondiale dell’olio a marchio privato di alta qualità”.





Direttore di Grossetofiere Carlo Pacini: "La cattiva congiuntura economica che sta vivendo il settore delle attrezzature agricole, ci spinge a guardare sempre di più oltre i confini regionali. E’ estremamente difficile trovare degli stakeolder del sistema fieristico affidabili che vengano ad investire nel nostro Centro Fiere, con Toscoleum abbiamo l’occasione di far nascere una manifestazione unica per tutta l’Italia del Centro Nord, dobbiamo fare quindi un ulteriore sforzo insieme ai nostri soci, per non lasciarci sfuggire questa grande occasione.”

Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “In qualità di amministratore, sono estremamente felice di sostenere e promuovere eventi di tale rilevanza che rappresentano una vetrina straordinaria per il nostro territorio e per l’intero comparto agricolo. La Fiera del Madonnino, il Game Fair Italia e la nuova manifestazione Toscoleum sono esempi concreti di come la tradizione e l’innovazione possano convivere, contribuendo a valorizzare non solo la Maremma, ma l’intera Toscana. Questi eventi non solo rafforzano la nostra identità agricola, ma stimolano anche l’economia locale, creando opportunità di crescita per le imprese, gli agricoltori e tutti gli operatori del settore. È un’occasione che mette in luce la bellezza della nostra terra e la nostra capacità di guardare al futuro, rispettando le tradizioni, ma innovando per affrontare le sfide del domani”.

Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola: "Con oltre 22mila ettari destinati all’olivicoltura la provincia di Grosseto è una delle aree della Toscana a maggiore vocazione olivicola, seconda solo a Firenze per numero di frantoi e tonnellate di olio prodotte. L’organizzazione in Maremma di Toscoleum rappresenta quindi un riconoscimento del ruolo del nostro territorio in questo settore-icona dell’agrolaimentare italiano, l’occasione per valorizzare e promuovere le produzioni locali e per lo scambio di buone pratiche, parlando di qualità, innovazione e tecnologie avanzate. Toscoleum arricchisce un evento che già di per sé attrae migliaia di visitatori e espositori. La Fiera del Madonnino è strategica per la nostra agricoltura che si apre al futuro parlando di innovazione e sostenibilità."

Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda: “Faccio i migliori auguri e complimenti a GrossetoFiere, società partecipata dalla Camera di Commercio, per aver saputo ancora una volta rinnovare questa manifestazione storica e molto apprezzata .Si va davvero nella direzione auspicata di far diventare la Fiera del Madonnino insieme al Game Fair e da quest’anno anche Toscoleum, la vetrina del mondo agricolo più importante non solo a livello toscano, ma nazionale. Questa manifestazione è una grande opportunità per le imprese e per il territorio della Maremma”.

Assessore Regionale alle attività produttive Leonardo Marras: "Fiera sempre più grande, che quest’anno vede 270 espositori, in uno spazio che accoglie migliaia e migliaia di persone Questa manifestazione ha saputo nella sua evoluzione abbracciare le tendenze e fare da avanguardia. Oggi arriva in un momento in cui l’agroalimentare italiano è seriamente minacciato dai dazi americani. I prodotti toscani sono penetrati profondamenti nel mercato americano, serviranno reazioni a livello europeo, nazionale e poi regionale, per fare in modo che i nostri valori affermati possano continuare a esprimersi”.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE PAOLO ROSSI: "La Fiera del Madonnino con le sue 45 edizioni ed il Game Fair Italia giunto al 33° anno, sono tra le manifestazioni fieristiche più longeve in campo nazionale.



Ogni anno incrementano il suo gradimento fra le aziende partecipanti e organizzate congiuntamente rappresentano uno dei più attesi appuntamenti fieristici della primavera in Toscana e certamente la più grande esposizione outdoor del Centro Italia.

Tante le novità per celebrare il 45° anno della Fiera, con un programma ricco di eventi e l’inserimento di una nuova fiera a tutti glie effetti, Toscoleum, interamente dedicata ai macchinari e alle tecnologie per la produzione di Olio di Oliva, nata dalla collaborazione con la società Globe Trotter uno dei principali stakeholder per questo settore.

Essere il Presidente che taglia questo prestigioso traguardo, mi riempie di orgoglio che condivido con tutti coloro che hanno fatto la storia della Fiera, gli amministratori, i soci, i dipendenti, i collaboratori, le aziende, con un ringraziamento particolare per le migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono il Centro Fiere da tutto il territorio nazionale.

45° Fiera dl Madonnino, 33° Game Fair, Toscoleum, tre grandi fiere che potrebbero camminare da sole, organizzate in un unico evento, con l’obiettivo di far diventare il Centro Fiere grossetano un hub di riferimento per il sistema rurale di tutta l’Italia.

Ci attendono tre giorni impegnativi che affronteremo serenamente, nella certezza di aver operato con serietà e responsabilità non solo per il successo della Fiera, ma per la promozione di un intero territorio che da anni sceglie questa bellissima manifestazione per affermare le proprie peculiarità.

A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto lo staff di Grossetofiere, onorati di poter presentare il lavoro svolto per un programma fieristico di questa rilevanza, ci auguriamo che anche questa edizione della fiera venga ricordata come la migliore."





Programma della Manifestazione - 25 – 26 - 27 ( Tutti i giorni della fiera)

Venerdì 25 aprile

Ore 9.00 Presso AREA TARTUFI

“TARTUFI A TARTUFO” Con Tiziana Benocci - Liliana Tamberi

Ore 9.30 Presso AREA METALDETECTOR

Gara nazionale “MINELAB CUP”

Ore 10.15 e Ore 15.00 Presso RING CONAD

La Magia del Fuoco – SURVIVOR per un GIORNO con Michele Lupoli tecniche di sopravvivenza con interattività del pubblico e premi in omaggio! - CACCIA AL TESORO – Trova il target con il metal detector e vinci un premio con la Geotek Center e Minelab

Ore 10.30 e Ore 16.00 Presso AREA METALDETECTOR

BATTESIMO DEL METAL: apertura dell’area per i piccoli ricercatori con tanti gadget da vincere

Ore 11.00 e Ore 16.30

EXPERT TEST – INDOVINA IL TARGET – esperto o no, ti diamo un metal detector, indovini il target, ottieni un punteggio. Vinci un metal detector!

Ore 10.30 e Ore 15,30 Presso RING CONAD

IL GAME FAIR SHOW - Spettacolo dei Butteri a cura di: Associazione Butteri di Pomonte, Associazione la Bardella, Associazione Butteri della Maremma, Associazione Battito Buttero, Associazione Cuor di Maremma, Associazione Cavalieri della Maremma.

CEMIVET con il reparto cinofilo con dimostrazioni di disinnesco e rilevamento ordigni esplosivi - La difesa in ambito dei contingenti di guerra, l'obedience e altre dimostrazioni riguardanti il rapporto conduttore cane.

RICERCA e SOCCORSO -Cani da ricerca a cura C.I.S.O.M. Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta

PAPPAGALLI IN VOLO LIBERO a cura di PASSIONE PAPPAGALLI-FREE FLIGHT

DISKDOG Il campione e facente parte della nazionale italiana di disk dog Riccardo Vignali

LA FALCONERIA con i Falconieri del Re

IPO E MONDIORING – Attacco e Difesa e Utilità da parte del centro cinofilo DOG VALLEY

PULL OUT TARTUFI- a cura della Truffle Hunter School

SHEEP DOG MATTIA MONACCHINI dimostrazione con pecore, capre tibetane,

GOOSE DOG con la conduzione cani e gruppo di oche e la conduzione con l’antico carrettiere con in campo tutti gli animali.





Sabato 26 aprile

Ore 10.30 Preso Stand 42 CONFARTIGIANATO SPORT

RUN & BURN ( sfida sportiva all’ insegna della corsa alternati a circuiti a corpo libero )

Ore 15.00 - Stand 42

BODY WEIGHT WORKOUT

Ore 16.00 - Stand 42

YOGA FLOW con Irene Filippeschi

Ore 10.30 e Ore 15.30 Presso RING CONAD

Durante il Game Fair Show

DRONE FLY EVOLUTIONS - Piloti professionisti in volo acrobatico su musiche

Ore 16.00 Presso le LINEE DI TIRO

SFIDA UOMO MACCHINA - Lorenzo Fondana: tentativo di rompere 80 piattelli lanciati in contemporaneamente da 6 macchine

Ore 16.30 Presso AREA TARTUFI

“TARTUFO A 360 GRADI” - DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AL TARTUFO a cura dell’Accademia Italiana del tarufo. - Azienda Agricola La Spora, Truffle Farm, Salumificio Subissati, Paolo Brezzi ed al Salumificio Mori: “Il pate’ di Bianchetto alla Sergione”

Domenica 27 aprile

Ore 9.30 Presso AREA TARTUFI

GARA DI RICERCA DEI TARTUFI PULL OUT - Valevole per il Campionato a Italiano FIDASC ed il Campionato Nazionale CSEN - TROFEO INTERNAZIONALE

Ore 10,30 e 0re 15.30 Presso RING CONAD

Durante il Game Fair Show

Reggimento “SAVOIA CAVALLERIA” (3°) esibizione di (Simulazione M.C.M difesa militare)

Ore 11.00 Preso CONFARTIGIANATO SPORT Stand 42

YOGA FLOW con Irene Filippeschi

Ore 16.00 Stand 42

FIT CAMP con Clarissa Sansoni

Ore 17.00 Stand 42

SHOW BATTLE BREKKING con Ryk

Ore 16.00 Presso le LINEE DI TIRO

SFIDA UOMO MACCHINA

Lorenzo Fondana con uno show e il tentativo di rompere 80 piattelli lanciati in contemporaneamente da 6 macchine

Ore 17,30 Presso il Ring Conad

MEMORIAL FEDERICO FORCELLONI spettacolo di chiusura delle Associazioni Butteri