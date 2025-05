Grosseto premiata per impegno nella raccolta differenziata imballaggi in acciaio

Per il 2025 il Consorzio RICREA prevede un incremento del 55,7% nella raccolta di imballaggi in acciaio rispetto all’anno precedente, a conferma dell'impegno costante della città

Grosseto: Prosegue con Grosseto il viaggio lungo la Penisola di Capitan Acciaio, il supereroe la cui missione è quella di informare i cittadini sul valore e la sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure. Il tour promosso da RICREA, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del Sistema CONAI, fino a domenica 11 maggio coinvolgerà adulti e bambini in Piazza San Francesco con attività, laboratori e divertenti quiz.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e i risultati raggiunti oggi il Consorzio RICREA ha conferito alla Città di Grosseto uno speciale riconoscimento: quest’anno infatti si stima che in città verranno raccolte 232 tonnellate di imballaggi in acciaio, con una crescita del +55,7% rispetto al 2024.

“Puntiamo a migliorare in modo continuo i risultati ottenuti nella raccolta e nel riciclo degli imballaggi in acciaio, sia a livello nazionale che locale. Per riuscirci, crediamo sia fondamentale proseguire nell’opera di sensibilizzazione sul valore e sull’importanza del riciclo di un materiale come l’acciaio, che ha la straordinaria capacità di essere riciclabile al 100% e all’infinito – sottolinea Federico Fusari, Direttore Generale di RICREA –. Questo riconoscimento è un segnale importante: attesta il lavoro di squadra svolto da istituzioni, operatori del settore e cittadini, e rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio e a rafforzare il nostro impegno in questa filiera virtuosa”.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che premia l’impegno della nostra città nel percorso verso una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti – dichiarano il Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’Assessore all’Ambiente Erika Vanelli –. Grosseto si dimostra ancora una volta un modello virtuoso, capace di coniugare collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini. Iniziative come quella promossa da Ricrea sono fondamentali perché accanto ai numeri, servono occasioni di informazione e coinvolgimento, soprattutto per i più giovani. Ringraziamo Ricrea per aver scelto la nostra città come tappa del tour nazionale, e tutti i partner locali per il lavoro che ogni giorno svolgono con competenza e passione”

Oltre al Comune, è stata premiata anche Sei Toscana che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune.

“Siamo davvero molto lieti di partecipare a questa iniziativa che vede premiato lo sforzo dei cittadini e dell’Amministrazione di Grosseto nel percorso verso l’economia circolare – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La riorganizzazione dei servizi nel comune di Grosseto, che sarà completata nei prossimi mesi, ha proprio l’obiettivo di una migliore qualità dei materiali raccolti, oltre all’incremento delle quantità di rifiuti da avviare a riciclo. La progressiva introduzione dei nuovi sistemi di raccolta è stata, ed è, costantemente accompagnata da attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a bambini e adulti, anche sostenute e supportate dai Consorzi del riciclo, come Ricrea. Sei Toscana continuerà a lavorare in sinergia con Comune, Consorzi e piattaforme per consolidare i risultati raggiunti e migliorare ancora la qualità della raccolta”.

Durante l’evento RICREA ha anche premiato la piattaforma di selezione Ecolat Srl dove vengono lavorati gli imballaggi in acciaio raccolti in città e l’operatore GARM Srl.

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza San Francesco fino a domenica 11 maggio per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.