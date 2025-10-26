Grosseto: Porta Vecchia e Porta Corsica si accendono di nuova luce

Alberto Macchi, Presidente dell'Associazione Centriamo Grosseto Nuovo CCN annuncia l'importante partnership con Enegan

Grosseto: «Con grande entusiasmo e profondo senso di responsabilità, annuncio, a nome dell’Associazione Centriamo Grosseto Nuovo CCN, la nascita di una significativa sinergia e partnership con Enegan, una delle eccellenze del nostro territorio». È quanto dichiara, Alberto Macchi, Presidente Associazione Centriamo Grosseto Nuovo CCN.

«Dopo una serie di incontri costruttivi e un dialogo autentico – spiega Macchi – abbiamo dato vita a una collaborazione che mira a rafforzare il cuore pulsante della nostra città: il Centro storico, il nostro “salotto buono”».

«Questa partnership – commenta il presidente – rappresenta un passo concreto nella valorizzazione del commercio locale, offrendo al contempo nuove opportunità sia per i cittadini, che per le imprese del territorio. Tra le iniziative previste, figurano incentivi dedicati ai dipendenti di Enegan, sotto forma di promozioni e scontistica presso le attività del centro storico. Segno, quest’ultimo, tangibile di vicinanza e di sostegno reciproco tra imprese e comunità».

«Inoltre, - prosegue Macchi – Enegan sarà partner strategico per l’illuminazione natalizia della città: nessuno meglio di una realtà specializzata in energia e servizi, profondamente radicata nel territorio, poteva garantire la qualità e l’effetto suggestivo delle luci che renderanno ancora più accogliente e vibrante Grosseto durante le festività. L’illuminazione di Porta Vecchia e Porta Corsica sarà il simbolo di un ingresso luminoso nel nostro centro, evocativo dell’invito a viverlo nel modo più bello e autentico possibile».

«Questa collaborazione non è soltanto un accordo, ma un impegno condiviso per il futuro della città: promuovere il territorio, sostenere i nostri cittadini, commercianti e le partite IVA del centro, e creare momenti di bellezza e partecipazione per tutti i cittadini», conclude Alberto Macchi.



