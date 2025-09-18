Grosseto, Petrucci (FdI): “Grazie al ministro Giuli: investimenti concreti per una cultura che unisce e fa crescere la Maremma”

Grosseto: ''La visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli a Grosseto è stata un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio e le sue straordinarie potenzialità. Lo ringrazio sinceramente per aver voluto essere con noi e per aver condiviso la visione di una Toscana che, grazie alla cultura, può tornare a crescere e a guardare al futuro con fiducia dopo anni di immobilismo.

L’annuncio di finanziamenti concreti a beneficio del territorio grossetano segna una svolta in questo senso: la cultura torna al centro delle politiche come strumento di crescita, di sviluppo economico e di aggregazione sociale. Significa restituire vitalità ai nostri centri, offrire nuove opportunità ai cittadini e soprattutto alle giovani generazioni, che devono poter riconoscere nella propria città un luogo vivo e ricco di stimoli.

Ci troviamo di fronte all'ennesima dimostrazione che con il governo Meloni la cultura non è più relegata a semplice ornamento, ma diventa davvero motore di sviluppo, di coesione e di rilancio per territori come la Maremma, ricchi di storia e identità ma per troppo tempo dimenticati. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione affinché la cultura resti leva strategica per il futuro della Toscana''. È quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci da Grosseto, in occasione della visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli.