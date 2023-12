Cultura Grosseto: Per la stagione teatrale c’è “Tango senza confine” 10 dicembre 2023

Al Teatro degli Industri lunedì 11 dicembre la musica di Piazzolla, Cobian, Nelegatti, Taddei, Peralta e Almaran

Grosseto: La musica di Piazzolla, Cobian, Nelegatti, Taddei, Peralta e Almaran incanterà il pubblico del Teatro degli Industri. Lunedì 11 dicembre, in occasione della Giornata mondiale del tango, alle ore 21 è in programma il terzo appuntamento della stagione teatrale organizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Lo spettacolo del Promart Tango Quintet “Tango senza frontiere” sarà il protagonista assoluto e proprio per celebrare la ricorrenza dedicata al tango, i Teatri di Grosseto hanno deciso di fare un “regalo” alle scuole di ballo e musica della città di Grosseto. Tutti gli allievi e i docenti avranno diritto ad un biglietto scontato a 8 euro. Info e prenotazione 334 1030779, biglietteria@teatridigrosseto.it. I biglietti standard sono a disposizione sul sito www.comunegrosseto.ticka.it oppure al botteghino del Teatro degli Industri dalle 19 alle 20.45 del giorno dello spettacolo. Sul palco ci saranno: Riccardo Taddei e la sua fisarmonica, Teodora Ristic al pianoforte, Cécile Bruned al flauto; Monica Nicoara, la voce e Dario Epifani al contrabbasso.

