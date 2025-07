Grosseto: Parte del progetto "Bird Control"

Grosseto: Come noto, il centro urbano della nostra città - ed in particolar modo il centro storico - è caratterizzato da forte presenza di piccioni, che, grazie alla facile reperibilità di calore e cibo, riescono a proliferare in maniera esponenziale, con i noti conseguenti disagi per la popolazione e per le attività commerciali, che spesso lamentano tale disagio, oltre al rischio di insorgenza di problematiche igienico sanitarie. L'Amministrazione Comunale di Grosseto si è da sempre mostrata sensibile a tale argomento, con la volontà di affrontarlo mettendo in atto metodi non cruenti, al fine di contemperare le esigenze di igiene e sanità pubblica con quelle del benessere animale.

Pertanto, il Settore Ambiente del Comune di Grosseto intende attivare un progetto denominato “Bird Control”, che rappresenta un metodo valido in ambito urbano: si utilizza la presenza di rapaci al fine di incoraggiare i piccioni a nidificare e rimanere in determinate aree. Per questo richiediamo la collaborazione di tutta la popolazione, attuando comportamenti virtuosi come l'evitare, su tutto il territorio comunale, di somministrare alimenti ai piccioni. Si richiede inoltre ai cittadini di voler comunicare la presenza e l'ubicazione di nidi di piccione nell'area del centro storico, via e-mail all'indirizzo serviziambientali@comune.grosseto.it , entro il 31.07.2025. L'impegno messo in campo dall'Amministrazione costituisce un'azione di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio: si invita pertanto tutta la cittadinanza a voler collaborare fattivamente per una buona riuscita del progetto descritto.