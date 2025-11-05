Grosseto. Ordinanza del sindaco, disinfestazione per emergenza sanitaria dovuta al virus chikungunya

Grosseto: Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato un'ordinanza per “Emergenza sanitaria dovuta al virus chikungunya trasmesso dalla zanzara tigre”. Il tutto vista la proposta del dipartimento della prevenzione dell'azienda Usl, sezione igiene pubblica e nutrizione e considerato che Il 3 novembre scorso è stato infatti notificato un caso importato confermato di chikungunya, malattia tipica delle aree tropicali trasmessa dalla zanzara tigre e di fastidioso sviluppo sintomatologico. Il malato ha soggiornato nel territorio comunale di Grosseto. Vi è dunque la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo tramite la puntura di insetti vettori, in particolare, appunto, la zanzara tigre.

A titolo precauzionale è quindi necessario abbassare rapidamente la densità della presenza di questo tipo di zanzara nelle zone dove il malato ha soggiornato, così da ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi. A tal riguardo, devono essere rimossi focolai larvali tramite adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata. Viste le indicazioni del ministero della Salute con l'ultimo Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi e la relativa responsabilità in capo alle amministrazioni comunali e date le esistenti linee guida in merito di Regione e Asl competente, il Comune provvederà a opportuna disinfestazione.

L'area soggetto del trattamento comprende via Orcagna, segmento tra il civico 116 e via Marsiliana; il segmento che parte dal civico 116 di via Orcagna in direzione Sud e fino al termine transitabile; il tratto tra via Marsiliana direzione Sud sino all'intersezione con via Palazzoli (zona adibita a cantiere edile che si affaccia sul civico 13 di via Marsiliana situata a destra tra le vie Marsiliana e Palazzoli, siepi campo di baseball Scarpelli e zona esterna spogliatoi). Saranno dunque eseguiti trattamenti adulticidi e larvicidi e la rimozione dei focolai in aree pubbliche e private (porta a porta). È dunque necessaria la collaborazione dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza. Una volta completato il tutto, è fondamentale che i cittadini si attendano a quanto sarà indicato loro dagli addetti, al fine di evitare che si riformino focolai larvali.

L'atto firmato dal sindaco ordina anche alla direzione sanitaria dell'ospedale Misericordia la disinfestazione delle proprie pertinenze (aree verdi, piazzali, parcheggi, ecc) sempre tramite interventi sia adultici che larvicidi, nonché la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali. Impone anche agli apicoltori presenti nel raggio di trecento metri dalla zona di trattamento di adottare precauzioni opportune in materia di tutela dell'apicoltura durante le operazioni del caso. In via precauzionale, l'Amministrazione raccomanda, durante i trattamenti, di: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria; tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc) con teli di plastica. Infine, considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli, si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta dagli orti o di proteggere le piante con teli di plastica. Dopo il trattamento si raccomanda di: rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso; procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone. Nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio diano esito negativo, i trattamenti di disinfestazione saranno sospesi. L'inadempimento di quanto ordinato comporta responsabilità civili, penali e sanzioni.



