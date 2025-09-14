Grosseto, open day della Sezione Arbitri: presentato il nuovo corso nazionale

Grosseto: La Sezione Arbitri di Grosseto apre le porte al pubblico per far conoscere da vicino il mondo del fischietto. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 settembre alle ore 18.15, presso la sede di via Genova 48 a Grosseto, dove si svolgerà un incontro introduttivo dedicato al nuovo corso arbitri nazionale.

Durante l’open day verranno illustrate le caratteristiche del percorso formativo e le opportunità offerte dall’attività arbitrale, che non è soltanto un’esperienza sportiva, ma anche un’occasione di crescita personale e caratteriale.

Diventare arbitro significa entrare a far parte di una grande squadra e usufruire di numerosi vantaggi:

materiale tecnico gratuito;

accredito gratuito per assistere alle partite in tutti gli stadi d’Italia;

rimborso spese per ogni gara arbitrata;

possibilità di doppio tesseramento fino ai 19 anni, che consente di arbitrare e continuare a giocare.

L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, in particolare ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del calcio da una prospettiva diversa e stimolante.nPer ulteriori informazioni e per iscriversi al corso è possibile rivolgersi direttamente alla Sezione AIA di Grosseto oppure visitare il sito ufficiale: www.aia-figc.it/diventarbitro