Grosseto, Nursing Up: “ricorso degli infermieri contro l’Azienda Sanitaria, buoni pasto per i turni notturni”

A depositarlo è l’Avv. Domenico Casoria dello Studio Legale "Avvocati Casoria & Partners" con sede a Pomigliano d'Arco e Acerra, su mandato del sindacato Nursing Up, sede provinciale di Grosseto. Si chiede anche un effetto ultra partes e una tutela stabile per il futuro.

Grosseto: Il sindacato Nursing Up, si è affidato all'avvocato Casoria per ottenere il riconoscimento del diritto al buono pasto per i turni che superano le 6 ore e non sono coperti dal servizio mensa. L'Azienda USL Sudest Toscana non garantisce nè ristori nè buoni pasto per il personale che effettua turni notturni poichè il servizio mensa è attivo solo nelle fasce diurne.

L’azione legale - incardinata presso la sezione Lavoro del Tribunale di Grosseto - si inserisce nel solco di una recente giurisprudenza favorevole ai lavoratori turnisti e che in vari Tribunali italiani ha già visto riconosciuta la fondatezza di analoghe pretese, ribadendo che il diritto al pasto o al suo equivalente sostitutivo non può essere sacrificato in base alla fascia oraria del servizio.

A distinguere questo ricorso dagli altri, però, è l’impostazione ambiziosa: oltre al ristoro economico per i turni notturni degli ultimi 5 anni , si chiede che venga riconosciuto il principio con efficacia ultra partes, così da produrre effetti anche nei confronti di altri lavoratori in condizioni analoghe, e che venga garantita per il futuro la corresponsione sistematica del buono pasto o equivalente nei turni non coperti da mensa.

«La natura assistenziale e non retributiva del diritto alla mensa – ha dichiarato L’avv. Domenico Casoria, noto per l’approccio strategico nei contenziosi complessi - impone che la sua fruizione sia assicurata in condizioni di parità oggettiva tra i diversi turni di servizio, in quanto collegata al benessere psicofisico del lavoratore. Escludere sistematicamente il turno notturno equivale ad ammettere una discriminazione priva di ragionevolezza, in violazione dei principi generali di buona fede, correttezza e parità di trattamento. La giurisprudenza recente ha già tracciato un solco importante, ma ora occorre un riconoscimento stabile e generalizzato di questo diritto».

Il procedimento è ora affidato alla magistratura grossetana, ma si annuncia come un caso pilota, destinato a incidere sulle future prassi gestionali delle aziende sanitarie di tutta Italia.



