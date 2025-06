Grosseto, Nuove intitolazioni per onorare la memoria e i valori civili

Grosseto: La Giunta comunale ha approvato l’intitolazione di due spazi pubblici cittadini a figure di grande rilievo per la memoria collettiva e il tessuto sociale della città. Via Nicaragua assumerà la nuova denominazione di viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La scelta di questa intitolazione si inserisce in un’area della città già dedicata ad altre figure simbolo della lotta alla criminalità, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rafforzando così un messaggio di legalità, impegno civico e memoria attiva.

Il nuovo ciclodromo in corso di realizzazione in via Castiglionese sarà invece intitolato a tre appassionati ciclisti grossetani, Antonio Panico, Roberto Seripa e Nilo Naldini, tragicamente scomparsi nel 2022 a seguito di un grave incidente stradale. Con questa intitolazione, l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla loro memoria e alla profonda passione che li legava allo sport e alla comunità.

“Con questi atti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – vogliamo dare un segnale forte di attenzione ai valori della nostra comunità. L’intitolazione del viale al Generale Dalla Chiesa rafforza il nostro impegno nella diffusione della cultura della legalità, mentre quella del ciclodromo rappresenta un gesto sentito e condiviso per ricordare tre concittadini molto amati e stimati. La toponomastica, quando utilizzata con consapevolezza, diventa uno strumento importante per costruire memoria e identità nei luoghi che abitiamo”.

Le intitolazioni saranno ufficializzate dopo l’autorizzazione della Prefettura di Grosseto, come previsto dalle norme vigenti in materia.