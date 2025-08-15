Grosseto: Nuova vita per l’ex scuola San Martino

Da edificio scolastico dismesso a presidio operativo per la Protezione civile: è il nuovo futuro dell’ex scuola materna San Martino.

Grosseto: A seguito di un avviso pubblico, il Comune di Grosseto ha individuato nell'associazione Vab - Vigilanza antincendi boschivi Odv, unica realtà ad aver manifestato interesse per la valorizzazione della struttura, il soggetto per la gestione dell’immobile.

Con circa 300 volontari, 29 mezzi operativi e nuclei specializzati (unità cinofile, soccorso fluviale e droni) la Vab rappresenta un pilastro del sistema locale di Protezione civile. Dal 2022 al 2024 ha effettuato oltre 240 interventi, garantendo una presenza costante e qualificata sul territorio.

Il progetto, dal valore complessivo di 45mila euro a carico della stessa associazione, prevede interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio e sull’area esterna, adeguamenti impiantistici e il ripristino degli spazi interni.

“La consegna delle chiavi, prevista entro la fine di settembre – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Protezione civile Riccardo Megale – segnerà l’inizio di una nuova fase per l’ex scuola San Martino, che diventerà un centro strategico per la logistica, la formazione e le attività operative, rafforzando la capacità di risposta del sistema comunale in caso di emergenza”.