Grosseto, nuova presentazione del libro “I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)”

Grosseto: Giovedì 2 ottobre, alle ore 17, la Biblioteca Chelliana di Grosseto ospiterà una nuova presentazione del libro “I Gorgone. Storia di una famiglia messinese (1862-1962)”, edito da Effigi e scritto da Caterina Albana.

L’opera, già ristampata due volte dopo il rapido esaurimento delle prime copie, è stata presentata durante l’estate in provincia di Messina, nei luoghi stessi che fanno da sfondo alla narrazione, e approderà prossimamente anche a Palermo: il 29 ottobre, infatti, il volume sarà protagonista di un incontro presso la libreria Modusvivendi. A novembre, inoltre, sarà inserito all’interno della rassegna “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”, organizzata dalla rete delle Biblioteche di Maremma.

Il libro, frutto di anni di ricerche e basato su fatti realmente accaduti, racconta le vicende di una famiglia siciliana intrecciate con la storia d’Italia, dall’impresa dei Mille fino alla ricostruzione del dopoguerra. Nelle sue pagine trovano spazio momenti cruciali come la grande migrazione del primo Novecento, il terremoto di Messina, la Prima guerra mondiale, l’affermazione del fascismo, la Seconda guerra mondiale e il referendum istituzionale del 1946.

Nel corso dell’incontro di Grosseto, l’autrice dialogherà con la prof.ssa Sara Aprili (Liceo Rosmini), mentre l’attore Francesco Tozzi darà voce ad alcuni brani del volume.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la storia, la memoria familiare e la letteratura che intreccia vicende private ed eventi collettivi.

