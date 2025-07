Grosseto Nord, gattina scomparsa nella zona industriale: l'appello di Elisa

Non si vede da una settimana nel punto dove era accudita ogni giorno. “Chi ha notizie mi contatti. E cerco qualcuno che possa aiutare a sfamare i randagi della zona: non posso più farcela da sola”

Grosseto: È sparita da una settimana una gattina giovane e molto paurosa, abituata a essere sfamata ogni giorno nella zona industriale di Grosseto nord. A lanciare l’appello è Elisa, che da anni si prende cura dei gatti randagi della zona. “Veniva sempre alla stessa ora, non manca mai da così tanto tempo. Abbiamo cercato ovunque. Chiunque l’abbia vista, viva o purtroppo morta, può contattarmi al numero 328 6227136”.

Ma oltre alla scomparsa, Elisa lancia anche un grido d’aiuto: “Mi batto da anni da sola per sfamare i randagi di questa zona, ma adesso non riesco più a gestire tutto. Ho chiesto supporto a Comune e associazioni, ma non ho ricevuto risposte. I gatti sono ancora tanti, anche molto fragili: c’è anche una gattina siamese abbandonata. Cerco qualcuno che possa continuare a prendersene cura, almeno per garantire loro un punto di sostentamento”.

Chiunque voglia aiutare o ricevere più informazioni può contattare Elisa al numero 328 6227136.