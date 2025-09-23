Grosseto non dimentica Salvo D'Acquisto, Eroe dell'Arma dei Carabinieri

La commemorazione della Sezione A.N.C. di Grosseto per ricordare un gesto di coraggio supremo che ha segnato la storia d'Italia.

Grosseto: Oggi, 23 settembre, ricorre l'83° anniversario di un atto di eroismo puro: il sacrificio del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, Medaglia d'Oro al Valor Militare.

Questa mattina, la Sezione di Grosseto dell'Associazione Nazionale Carabinieri, intitolata proprio al Sottufficiale, ha commemorato l'Eroe con una cerimonia presso la stele monumentale posta a sua perenne memoria. Un momento di raccoglimento per non dimenticare un gesto che incarna i valori più profondi dell'Arma e del popolo italiano.

La Storia del Suo Eroismo

Il 23 settembre 1943, a Torre di Palidoro, vicino a Roma, le truppe naziste radunarono 22 civili innocenti, destinati alla fucilazione come rappresaglia per un presunto attentato in cui erano morti due soldati tedeschi.

Di fronte alla certezza di una strage, il giovane Vicebrigadiere Salvo D'Acquisto, allora appena ventiduenne, prese una decisione eroica: si autoaccusò del fatto, dichiarandosi unico responsabile, pur essendo totalmente estraneo all'accaduto. I 22 ostaggi furono immediatamente liberati e, al loro posto, fu lui a essere fucilato.

Con il suo sacrificio, Salvo D'Acquisto salvò 22 vite, lasciando un'eredità immortale di coraggio, altruismo e senso del dovere.