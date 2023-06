Attualità Grosseto: Modifiche temporanee alla circolazione per processione religiosa. Vedi dove 7 giugno 2023

Redazione Grosseto: Venerdì 9 giugno, in occasione della processione religiosa organizzata dalla Basilica del Sacro Cuore, dalle ore 20.30 circa e fino alle ore 22.30 o comunque fino al termine della processione, è istituito il divieto di transito al passaggio di tutti i veicoli nelle seguenti strade:

• piazza Galeazzi (luogo di partenza e di arrivo) • via della Pace (corsia in senso contrario) • via Lucania • via Lombardia • via Senese (corsia con direzione via Emilia) • rotatoria con Via Emilia • via Emilia (corsia in senso regolare) • via Venezia Giulia • via Sicilia • via Sardegna





