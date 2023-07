Attualità Grosseto, modifiche percorsi e fermate bus per lavori in via De Nicola 24 luglio 2023

Novità in vigore da oggi, lunedì 24 luglio Grosseto: Da oggi - lunedì 24 luglio - e fino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre venerdì 4 agosto 2023, per l’istituzione di un cantiere in via De Nicola nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con via Papa Giovanni XXIII e l’intersezione a rotatoria con via Einaudi, le nostre corse in transito effettueranno deviazione su via Aurelia Antica, via Andrea del Sarto dove riprenderanno il normale itinerario.

Saranno temporaneamente sospese le seguenti fermate identificate dai seguenti codici: 9@G0129 via Canova 9@G0131 e 9@G0132 via De Nicola Gorarella, 9@G0126 via Aldi, 9@G0135 - 9@G0136 via Einaudi Turati, 9@G0137 via Einaudi Gorarella, 9@G0139 9@G0140 Einaudi Parco.





