Grosseto. Lavori di manutenzione straordinaria in via Emilia

Grosseto: Il comune ricorda che dall’11 marzo avranno inizio dei lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale in via Emilia tra la rotatoria di via Abruzzo e quella di via della Pace. Tale intervento comporterà l’inevitabile chiusura di un senso di marcia a fasi alterne. Il disagio dovrebbe rientrare nell’arco di circa 72 ore, durante le quali la circolazione e la sosta subiranno variazioni che verranno indicate nei prossimi giorni in un’apposita ordinanza oltre che nella segnaletica stradale.

