Cronaca Grosseto: Lavori di manutenzione in via Del Piombo 12 giugno 2023

12 giugno 2023 208

208 Stampa



Redazione Grosseto: In via Del Piombo nei pressi del civ.1, per tutta la lunghezza e ambo i lati da giovedì 15 giugno fino a martedì 25 luglio è istituito il divieto di fermata per lavori di manutenzione straordinaria.

Resterà comunque garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti. Il Comune di Grosseto chiede di prestare attenzione.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Grosseto: Lavori di manutenzione in via Del Piombo Grosseto: Lavori di manutenzione in via Del Piombo 2023-06-12T14:30:00+02:00 81 it Lavori di manutenzione in via Del Piombo PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/27/20211127200526-deb19e3a.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/11/27/20211127200526-deb19e3a.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 12 Jun 2023 14:30:00 GMT