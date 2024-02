Grosseto: Lavori alla rete idrica cittadina

Grosseto: "Si ricorda che in data 13 febbraio 2024 Acquedotto del Fiora ha in programma un intervento di rifacimento della camera di manovra in viale della Pace. I lavori avranno inizio alle 8 del mattino e termineranno alle 17. Il normale flusso idrico dovrebbe essere ripristinato attorno alle 18. Oltre a viale della Pace, l'intervento determinerà un'interruzione momentanea della fornitura d'acqua nelle vie Monte Bianco, Col Caprile, Del Sabotino, Capodistria, Quarnaro, Gran Sasso, Adriatico", termina la nota del comune di Grosseto.



Acquedotto del Fiora fa sapere che qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, così come previsto dalla convenzione d'affidamento. per info è possibile telefonare al numero 800.356935.