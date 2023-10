Grosseto, la Provincia mette a disposizione della città l’immobile in via Chiasso delle Monache

Pubblicato l’avviso per assegnare in gestione triennale i locali di proprietà della provincia alle associazioni e fondazioni senza scopo di lucro



Grosseto: Trasformare l’immobile in via Chiasso delle Monache 9/11, nel centro storico di Grosseto, in un laboratorio culturale e sociale, in un incubatore di idee, in un luogo di incontro di talenti, competenze e creatività, dove realizzare progetti che coinvolgano i cittadini di ogni età, incidendo positivamente sulle dinamiche sociali della città.

È questo l’obiettivo che si è data la Provincia di Grosseto con la pubblicazione di un avviso esplorativo rivolto ad associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, chiamate a presentare dei progetti sulla base dei quali procedere alla concessione triennale di questi spazi in comodato d’uso gratuito.

“E’ il nostro piccolo contributo alla rivitalizzazione del centro storico di Grosseto: –commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – mettiamo a disposizione della città uno spazio di ben 138 metri quadrati, al piano terra di un immobile di proprietà della Provincia, che si trova in una posizione strategica, in via Chiasso delle Monache, a pochi passi da Corso Carducci e dai musei cittadini e praticamente davanti a piazza San Francesco e al Polo universitario. Si aprono quindi innumerevoli possibilità di utilizzare questi spazi, trasformando un luogo che prima ospitava degli uffici pubblici in un centro di aggregazione sociale, un vero e proprio laboratorio culturale e di idee, che partendo dall’uso degli spazi assegnati si proietti all’esterno, dando vita a veri e propri percorsi di rigenerazione urbana del centro cittadino. Noi ci crediamo e siamo convinti che le associazioni coglieranno questa opportunità.”

I progetti potranno riguardare diversi ambiti: dall’arte alla cultura, ai progetti di inclusione sociale e didattica; progetti innovativi in ambito di economia solidale o con finalità turistiche; progetti di apprendimento tecnologico e scientifico; progetti per stimolare la nascita di comunità educanti, attraverso la costituzione di patti educativi di comunità. Se la commissione riconoscerà la validità di più proposte, i titolari saranno chiamati ad operare in forma congiunta, rielaborando un progetto di gestione unitaria.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del 14 novembre 2023 consegnandola direttamente a mano all’ufficio protocollo dell’Ente o inviandola per raccomandata con ricevuta di ritorno. In entrambi i casi sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione di progetti di “rigenerazione urbana – Chiasso delle Monache”

Il sopralluogo per presa di visione dello spazio è obbligatorio e potrà essere effettuato previa prenotazione esclusivamente tramite mail riportando nell'oggetto “Sopralluogo per spazio Chiasso delle Monache” e scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi: g.stellini@provincia.grosseto.it; n.tonini@provincia.grosseto.it; r.palmucci@provincia.grosseto.it

L’avviso integrale con il modello di domanda è pubblicato al seguente link: http://hosting.soluzionipa.it/apgrosseto/pratiche/dett_registri.php?sezione=provvDirigenti&id=6226&codEstr=P_DIR