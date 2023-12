Cronaca Grosseto: L'appuntamento odierno con “Natale in piazza” viene rinviato a data da definirsi 29 dicembre 2023

Grosseto: A causa dell'indisponibilità per malattia di numerosi volontari e partecipanti all'evento, l'Amministrazione comunale e gli organizzatori hanno deciso di rimandare l'appuntamento odierno in piazza Galeazzi della rassegna “Natale in piazza” a data da definirsi. Sarà cura dell'Amministrazione provvedere a dare nuove comunicazioni.

