Grosseto, installato un nuovo eco-compattatore per riciclare le bottiglie in Pet

Grosseto: Il Comune è ancora più sostenibile grazie alla proficua collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro, che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo.



Alla presenza dell’assessore all’Ambiente Erika Vanelli, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, è stato inaugurato al Centro commerciale Aurelia Antica un nuovo eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie di plastica, che si aggiunge a quelli già presenti in città.

Soddisfatti il primo cittadino e l’assessore, che commentano: “Grosseto ha un nuovo strumento su cui contare che unisce l’aspetto tecnologico a quello della tutela ambientale, in linea con il percorso che stiamo portando avanti per migliorare le buone pratiche sui rifiuti. Siamo felici di vedere che i buoni principi di raccolta differenziata e di sostenibilità ambientale siano sempre più diffusi in città. Entro la fine del mese di giugno abbiamo in programma un’ulteriore istallazione in un’area pubblica, con la speranza che questa buona pratica diventi sempre più un’abitudine fra i cittadini. Un doveroso ringraziamento al C. C. Aurelia Antica e Unicoop Tirreno”.

Grazie all’installazione dell’eco-compattatore Coripet, il cittadino può conferire le proprie bottiglie in Pet per avviarle a riciclo e, allo stesso tempo, ottenere buoni sconto sulla spesa. Con l’ausilio dell’app Coripet, scaricabile da smartphone, il cittadino accede alla macchina 'mangia plastica', inserisce le bottiglie e guadagna punti: più bottiglie conferite più punti si accumulano per avere diritto a buoni sconti del circuito Coripet Ti Premia.