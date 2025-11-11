Grosseto: inizio dei lavori sulla strada delle Collacchie

Grosseto: A partire da domani (12 novembre) sino al 10 febbraio 2026 la corsia di destra in direzione Castiglione della Pescaia – Marina di Grosseto della strada provinciale 158 “delle Collacchie” presso il ponte a Fiumara sarà interessata da lavori connessi alla realizzazione delle opere di fondazione del ponte di collegamento della Ciclovia Tirrenica.

Il traffico - fanno sapere dal Comune - sarà dunque regolato da semafori provvisori e sarà istituito un senso unico alternato. L'Amministrazione di Grosseto, in concerto con quella Provinciale e quella comunale di Castiglione della Pescaia, invita i cittadini a prestare la massima prudenza nella guida e attenzione al rispetto della segnaletica stradale.

(foto di repertorio)