Grosseto, incendio in località Rugginosa: fiamme vicino a un’abitazione, intervento dei vigili del fuoco

In strada San Luigi evitati danni maggiori. Sul posto anche la polizia municipale

Grosseto: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in località Rugginosa, lungo strada San Luigi, dove per cause ancora in corso di accertamento si è sviluppato un incendio di sterpaglie all’interno di una proprietà privata, in prossimità di un’abitazione e di un manufatto agricolo.

L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Grosseto, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, evitando che l’incendio potesse estendersi e causare danni ben più gravi.

Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno effettuato la bonifica e la verifica dell’area, prestando particolare attenzione alla presenza di alcune bombole di Gpl, che avrebbero potuto costituire un serio pericolo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia municipale di Grosseto per i rilievi e la gestione della viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti né danni ad altre proprietà.