Grosseto in Champions Cup di Beach Handball 2023

Grosseto: Solari Grosseto Handball nell'arcipelago portoghese dell'isola di Porto Santo - Madeira, per partecipare alla EHF Beach Handball Champions Cup 2023 e pronta ad affrontare una nuova avventura in questa fantastica disciplina.



È la 6^ presenza dei biancorossi alla kermesse Internazionale. Nessuna compagine italiana ha mai fatto lo stesso.

I grossetani approdano alla Champions 2023 dopo aver vinto per la 10^ volta il Campionato Italiano, quest'anno tenutosi a Riccione per la seconda volta consecutiva.





Un palmares invidiabile, senza contare i non meno pregiati secondi e terzi posti maturati negli anni nella lotta per il tricolore, nonché le numerose convocazioni in azzurro di proprietà atleti e le tante partecipazioni a tornei e competizioni estere connesse al circuito European Beach Tour. Proprio questanno i maremmani hanno conquistato punti importanti nei Tornei Ebt di Gaeta e Oderzo, posizionandosi utilmente in classifica per poter prendere parte la prossima estate alle Finals europee 2024.

Una esperienza pluriennale ragguardevole per i colori biancorossi con risultati di prestigio e obiettivi sempre più ambiziosi.

Questa estate, in particolare, i ragazzi del Grosseto hanno alzato l'asticella e si sono dimostrati veramente in stato di grazia, vincendo tre competizioni su quattro. Battuti solo a Gaeta dai magari del Gyòr, squadra Campione nazionale di Ungheria.





Gran bei risultati per atleti non professionisti che fanno del beach una vera passione di vita.

Ciò nonostante i nostri atleti sono consci dei propri mezzi tuttavia da rapportare all'altissimo livello degli avversari e, responsabilmente, daranno fondo a tutte le proprie energie per ben figurare, senza sentirsi mai arrivati, e giocarsi partita dopo partita le proprie possibilità per portare in primis il nome del Grosseto in alto, della Toscana poi e infine di dare lustro all'Italia tutta, soprattutto all'intero movimento del beach handball e della pallamano nazionale.

Il Team della Solari Grosseto Handball che scenderà sulla sabbia portoghese è composto dai seguenti atleti: Andrea Raia (allenatore/giocatore), Giulio Brizzi, Mattia Montesano, Matteo Deflorio, Francesco Pio del Giudice, Lorenzo Peronaci, Davide Rizzo, Davide Grechi, Andrea Saccone, Leonardo Miglianti.

La competizione inizialmente a 16 squadre a causa del ritiro di un team è stata riorganizzata su tre gironi da cinque squadre ciascuno. La formula prevede che le prime due di ogni gruppo accederanno al main round e giocheranno dal 1° al 6° posto.

Le 3e e 4e classificate nel preliminare round giocheranno successivamente per le piazze dal 7° all'8° posto.

Le quinte classificate se la vedranno per le piazze di coda dal 13° al 15° posto.

Il Grosseto fa parte del girone C composto dai portoghesi del Vegetas Bhc, con cui inaugureranno i giochi il 12 ottobre alle ore 21.00, ora Italiana, dai magari dell'HIR-SAT dagli svizzeri del Bhv Wasserschloss e dai tedeschi del 12Monkey Koln Bhc.

Le partite potranno essere seguite sulla pagina EHFTV e invitiamo tutti a guardarle e a tifare e sostenere i nostri colori.