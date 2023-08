Grosseto: Il mercato di San Lorenzo si farà

A rassicurare i clienti sono Anva e Fiva, rispettivamente il sindacato degli ambulanti della Confesercenti, e della Confcommercio.



Grosseto: Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che, visto che il giovedì combaciava con una festività (il santo patrono di Grosseto) forse il mercato non ci sarebbe stato. E invece i banchi del mercato settimanale, quello del giovedì, saranno presenti in piazza come sempre.

«Come ogni giovedì ci farà piacere incontrare i nostri clienti – afferma Simone Zippilli, presidente provinciale Anva – e sarà l'occasione per augurare a tutti buon Ferragosto. Vi aspettiamo». «Il mercato è sempre un'ottima occasione per fare acquisti anche nel giorno del patrono - afferma Agostino Ottaviani di Fiva Confcommecio Grosseto - e quindi aspettiamo tutti come ogni giovedì».