Grosseto: Il Consiglio comunale si riunisce venerdì 7 novembre

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 7 novembre 2025 alle ore 9.

L'inizio dei lavori sarà preceduto, alla presenza anche delle Autorità locali, dalla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Professor Danilo Barsanti.

Di seguito le proposte trattate:

- Comunicazioni istituzionali

- Comunicazione verbale seduta del 29/09/2025 - presa d'atto

- Servizio cultura, biblioteca, musei e teatri. Schema di richiesta rinnovo del deposito dei beni della soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo presso il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam). Approvazione

- Legge n. 353/2000, lrt n. 39/2000 e successive modifiche - aggiornamento anno 2024 catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco: approvazione elenchi provvisori

- Determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione della variante al progetto definitivo del lotto 2B della Ciclovia Tirrenica, tratto costa della Maremma – progetto Pnrr - presa d'atto ai sensi dell'art. 1, lrt 12/2022

- Approvazione piano strutturale ai sensi dell'art 19 lrt 65/2014 - conformazione del piano strutturale al PIT/PPR - conclusione del processo decisionale Vas coordinata alla valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 27 della lrt n. 10/2010

- Aggiornamento del contratto con la soc. Netspring srl (società in-house) per la digitalizzazione delle pratiche edilizie e la fornitura e manutenzione del software Netbook (gestione pratiche edilizie). Conferma incarico decennale con rimodulazione tecnica ed economica

- Modifica n. 3 al programma triennale opere pubbliche 2025/2027 ed elenco annuale 2025, approvato con delibera C.C. n. 136/2024

- D. lgs. n. 267/2000 art. 175: bilancio di previsione 2025/2027. Variazioni

- Regolamento per l’assegnazione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie - approvazione

- Istituzione della Consulta comunale per la tutela degli animali e approvazione del relativo disciplinare

- Mozione “Programma di riqualificazione e installazione di bagni pubblici accessibili e a elevato standard sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico e alle aree strategiche”, presentata dal consigliere Gori (Movimento 5 stelle)

- Interrogazione sull'operazione di rebranding dell'Acquedotto del Fiora spa, presentata dal consigliere Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti)

- Interrogazione in merito allo stato manutentivo e di pulizia straordinaria delle caditoie stradali, delle bocche di lupo e delle griglie sulla pubblica via, presentata dal consigliere Cirillo (Pd)

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw



