Grosseto: I vincitori di Non ci resta che ridere 2025

Grosseto: Si è conclusa domenica 13 aprile la XV^ edizione di Non ci resta che ridere, il festival di teatro tragicomico della città di Grosseto, coorganizzato da FITA-Grosseto e Comune di Grosseto, con il sostegno di Banca Tema e la direzione artistica di Fabio Cicaloni. La giuria tecnica e il pubblico hanno decretato i nomi dei vincitori di questa edizione. Un gioco, come ci tiene a precisare il direttore artistico, non una vera competizione. Per tutti le compagnie il festival è infatti un'occasione di confronto e di crescita. Grande soddisfazione da parte del Comune di Grosseto e del direttore artistico per la grande partecipazione di pubblico e l'ottima qualità dei lavori portati in teatro.

Ecco dunque i vincitori della giuria:

Miglior spettacolo:

Rumori fuori scena della Compagnia La Barcaccia.

Miglior regia:

Eduardo Vozzi per Rumori fuori scena

Miglior attore protagonista:

Geremia Petrucci per Vado per vedove

Migliore attrice protagonista:

Katia Fini per Calendar girls

Miglior attore caratterista:

Ernesto Picolli per Vado per vedove

Migliore attrice caratterista

Daniela Maddaluno per Vado per vedove

Miglior attore/attrice under '40

Francesca Sabatini per Una tranquilla confusa giornata

Il miglior gradimento del pubblico è andato allo spettacolo Calendar Girls del Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio.