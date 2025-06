Grosseto Handball Campione Regionale under 14

Grosseto: Grosseto Handball è Campione Regionale Under 14 maschile 2024-2025 – Bis “regionale” dei ragazzi del Grosseto Handball guidati dai coach Stella Maccari e Massimiliano Palmieri, che sono laureati per il secondo anno consecutivo campioni toscani.

È stato un anno intenso di emozioni reso ancor più bello da questo successo, che conferma la qualità tecnica di questo formidabile gruppo. Passo dopo passo, partita dopo partita, hanno conquistato nuovamente la fase finale regionale nella quale sono stati come sempre autentici protagonisti. Finale al cardiopalma contro il degno avversario dell'Us Olimpic Pallamano Massa Marittima. Finale già scritta da inizio d'anno con in campo le due formazioni meglio attrezzate di tutta al toscana.

In campo tensione e trepidazione nella più spettacolare delle cornici organizzate dalle tifoserie, a cui questi ragazzi hanno riservato emozioni a non finire. Ma la squadra di casa, ancora imbattuta dopo due anni, ha dimostrato di avere tecnica e nervi saldi, sebbene sopraffatta dal vigore agonistico degli avversari nelle prime fasi di gioco. Dopo essere stati sotto, i biancorossi trovano schemi ed energie per pareggiare, sospinti dai propri allenatori. Lo sforzo comunque viene pagato e l'Olimpic riesce a chiudere la prima fase di gioco in vantaggio di tre reti.

Nel secondo tempo, registrata la difesa, il Grosseto si presenta più solido e concreto in campo, mostrando più consapevolezza dei propri mezzi. Pareggia, va avanti ma gli avversari non mollano, restano a ruota, è un continuo punto a punto. Quando sembra che si possa allungare ecco il ritorno dei massetani. E così si arriva alla fine con goal del vantaggio che vale la vittoria finale, il titolo e la qualificazione nazionale. I biancorossi ora rappresenteranno la Toscana alle finali nazionali, che si svolgeranno a Misano dal 1 al 6 luglio 2025