Grosseto: Halloween arriva in città

Grosseto: Sarà una festa di Halloween ricca di eventi quella che martedì 31 ottobre animerà il nostro centro storico cittadino dalle 15.30 alle 22.30. Il programma delle iniziative, messo a punto dall'Amministrazione comunale e dal Ccn, con la collaborazione di Confesercenti come partner tecnico, celebra la notte più paurosa dell’anno con tantissimi appuntamenti imperdibili. Un festival itinerante dove famiglie e bambini di tutte le età gireranno mascherati per le vie del centro storico, allestito ad hoc per l'occasione. La giornata sarà accompagnata da rappresentazioni teatrali, trampolieri con costumi spaventosi, laboratori e attività ricreative e di intrattenimento dislocate in città.



Ad aprire le danze di questa rassegna di eventi sarà l'Halloween party art&crafts, laboratorio creativo per i più piccoli a cura di Kids&Us, (orario 15.30-16.30) in piazza San Michele. A seguire ben due rappresentazioni teatrali. Si comincia con “Il circolo in valigia”, lo spettacolo di e con Gianluigi Capone che, dalle 16.30 alle 17.30, intratterrà il grande pubblico in piazza San Francesco con acrobazie, giocolieri e musica dal vivo. A seguire “Area 52”, lo spettacolo a tema alieni portato in scena da La Compagnia della settimana dopo in piazza Duomo dalle 17.30 alle 18.30. Nelle stesse ore prenderà il via anche il laboratorio di cucina a cura di Kids&Us in piazza San Michele. Ma non solo. Questa volta si è voluto pensare anche ai più grandi: dj set al Caffè Carducci dalle 18.30 alle 24.00. Grazie alla collaborazione con Coldiretti, saranno servite frutta e verdura fresche di stagione a km 0, cucinate dallo stesso bar e dall'adiacente ristorante Capolinaro.

Il programma delle attività sarà visibile sull'apposita landing page, disponibile tramite codice qr e consultabile gratuitamente dal proprio dispositivo sul sito del Ccn. Verrà, infine, creata anche una mappa interattiva su google maps per guidare ulteriormente gli ospiti.

“Un doveroso ringraziamento al Ccn – commentano il primo cittadino Antonfranesco Vivarelli Colonna e il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Bruno Ceccherini –. A differenza delle iniziative passate, che si svolgevano prevalentemente in orario serale, questa volta andiamo a coprire l'orario di apertura dei negozi. L'auspicio per il prossimo futuro è quello che manifestazioni di questo genere possano fungere da catalizzatore per l'intera provincia, con l'obiettivo ultimo di far conoscere, a coloro che vengono da fuori, i nostri negozi, le nostre attività commerciali e di ristorazione. Siamo in assoluta sintonia con il Ccn su questo nuovo modo d'interpretare l'attività del centro storico”.

Viva soddisfazione anche dalla presidente del Ccn Agata Renzo e dalla direttrice artistica Veronica Papi: “Halloween è ormai il “carnevale dell'inverno”. Una festa che si sta sempre più radicando nel nostro tessuto culturale e che festeggiamo con entusiasmo. Dopo il successo di Favolosa, è con soddisfazione che rinnoviamo la nostra collaborazione con l'Amministrazione comunale. L'evento rappresenterà un'opportunità di svago e di divertimento per i bambini e le loro famiglie e parallelamente concorrerà alla promozione della nostra città”.