Grosseto: FlixBus lancia collegamenti con l’estero

La società continua anche il servizio sulle rotte nazionali per agevolare i flussi turistici verso il capoluogo maremmano. Adesso gli autobus FlixBus collegano Grosseto con Lione, Chambéry e Clermont-Ferrand. Grazie ai nuovi collegamenti internazionali, il territorio potrà accogliere i turisti in arrivo dalla Francia.. Resta operativo il servizio anche sulla rete nazionale di FlixBus, con le corse in arrivo da Firenze, Siena, Bologna, Milano e Torino.

Grosseto: FlixBus ha potenziato le tratte con Grosseto in vista dell’estate, attivando i primi collegamenti internazionali tra il capoluogo maremmano e la Francia. Da un lato, questo consentirà ai Grossetani di arrivare all’estero con più facilità; dall’altro, l’estensione dei collegamenti permetterà di attrarre nuovi visitatori sul territorio.

Da Grosseto alla Francia quattro giorni su sette, viaggiando di notte. FlixBus ha attivato collegamenti diretti fra Grosseto e tre destinazioni francesi: Lione, Chambéry e Clermont-Ferrand. Le nuove corse internazionali partono quattro giorni alla settimana, dal venerdì al lunedì, alle ore 16:10 dalla fermata di Piazza Marconi, antistante la Stazione FS. Il servizio permetterà di arrivare senza alcun cambio nelle tre città d’oltralpe la mattina, dormendo a bordo dell’autobus e ottimizzando i tempi del viaggio.

Viceversa, i collegamenti operativi con Grosseto consentiranno ai visitatori in arrivo dalla Francia di approdare direttamente nel capoluogo maremmano, contribuendo a promuoverne il patrimonio. Siena-Grosseto in un’ora e 15 minuti, Firenze-Grosseto in due ore e 20 minuti

Continua anche a operare la linea che collega Grosseto con Firenze e Siena, che permette di raggiungere la città in due ore e 20 minuti da Firenze e in appena un’ora e un quarto da Siena, con arrivo in Piazza Marconi alle 12:40. Grazie alla notorietà globale del marchio FlixBus, che con un’interfaccia disponibile in più di 30 lingue è facilmente accessibile a un pubblico proveniente dai Paesi più diversi, i turisti attratti dall’estero a Firenze e Siena potranno decidere di proseguire il viaggio per Grosseto, scoprendone il ricco patrimonio paesaggistico, storico-culturale ed enogastronomico.

Completano il quadro le tratte operative con Bologna, Milano e Torino, che si configurano anch’esse come una duplice opportunità, per i Grossetani in uscita dalla città e per i turisti in arrivo dal nord Italia. Il concorso social per i 10 anni di FlixBus in Italia: in palio, viaggi gratis verso 6.800 destinazioni

Quest’anno FlixBus compie 10 anni in Italia, e vuole celebrare questo traguardo insieme alle persone che, dal suo lancio sul mercato italiano nel 2015, hanno utilizzato il servizio nel Paese. Per coinvolgerle nei festeggiamenti l’operatore ha lanciato un concorso social mettendo in palio viaggi andata-ritorno verso una qualsiasi fra le 6.800 destinazioni raggiunte in tutto il mondo.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram taggando l’account @flixbus con l’hashtag #10FlixBusIT.

Ogni settimana, fino al 17 agosto, sarà premiata una foto. Tutti i dettagli sono reperibili nella sezione dedicata del sito: Partecipa al concorso per i 10 anni di FlixBus in Italia!