Grosseto–Fiorentina, stretta su alcol e contenitori per motivi di sicurezza

Ordinanza del sindaco Vivarelli Colonna: vietata la vendita di bevande alcoliche oltre il 5% e di contenitori in vetro o metallo nell’area intorno allo stadio. Sanzioni previste per i trasgressori.

Grosseto: In occasione dell’incontro di calcio tra Us Grosseto 1912 e Acf Fiorentina, in programma giovedì 24 luglio alle ore 20 allo stadio comunale “Carlo Zecchini”, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha firmato un’ordinanza sindacale che introduce una particolare regolamentazione della somministrazione e vendita per asporto di bevande, finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza urbana.

Il provvedimento recepisce quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura lo scorso 8 luglio, ed è valido nell’area urbana limitrofa allo stadio compresa tra: via Tarquinia, via Telamonio (tratto compreso tra via Tarquinia e viale Giotto), viale Giotto, viale della Repubblica (tratto compreso tra viale Giotto e via Aldi), via Aldi, via Caravaggio (tratto compreso tra via Aldi e piazza Stadio), piazzale Bearzot – in occasione di afflusso di tifoseria ospite.

Nello specifico, dalle ore 18:30 fino ad un’ora dopo il termine della partita, sarà in vigore il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5% e di superalcolici, nonché il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo, fatta salva la possibilità di somministrazione in bicchieri di carta o plastica leggera.

All’interno dello stadio sarà vietato introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, mentre ogni altra bevanda dovrà essere servita esclusivamente in contenitori non rigidi, senza tappi o valvole. Vietata anche la distribuzione di alimenti confezionati in vetro, plastica o lattine.

Il Comune invita esercenti e cittadini a prendere visione dell’ordinanza allegata e a rispettare le disposizioni vigenti, nel rispetto del decoro e della sicurezza di tutti.

Per eventuali violazioni sono previste sanzioni ai sensi della normativa vigente.