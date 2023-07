Sport Grosseto-Fiorentina in amichevole allo Zecchini 7 luglio 2023

7 luglio 2023 273

273 Stampa

Redazione

Grosseto: Un regalo per tutti i tifosi biancorossi, in attesa dell’inizio del campionato. Martedì 1 agosto allo Stadio Carlo Zecchini il Grosseto riceverà la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano in un’amichevole ufficiale.

Fischio di inizio dell’imperdibile e storico evento ore 20:45. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 7 luglio presso il Centro Sportivo di Roselle, oppure online sulla piattaforma Ciaoticktes. Riduzioni per ragazzi e ragazzi dai 6 ai 12 anni, invalidi sopra il 66% e tesserati U.S. Grosseto.

Sabato 8 luglio e domenica 9 luglio il Centro Sportivo di Roselle osserverà eccezionalmente, in concomitanza con l’apertura della campagna abbonamenti, la fascia oraria 10.00-13.00 e 15.30-18.30. Sarà possibile quindi acquistare anche il tagliando per la gara con la Fiorentina. Da lunedì 10 luglio tornerà il regolare orario settimanale dal lunedì al venerdì 09.00-13.00 e 15.00-18.00. Resta a disposizione il numero 3761889651 per ulteriori informazioni.

