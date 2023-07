Grosseto-Fiorentina: biglietti omaggio per il settore giovanile del Grifone

Grosseto: Un regalo del patron Giovanni Lamioni per la linea verde del Grifone.

U.S. Grosseto 1912 ha deciso di offrire un biglietto omaggio di Curva Nord a tutti gli atleti che avranno perfezionato l’adesione alla scuola calcio entro martedì 1 agosto e ai calciatori di tutte le squadre dell’agonismo, inclusa la formazione Juniores Nazionale.

Un tesserato biancorosso e relativo genitore accompagnatore beneficeranno dell’ingresso gratuito per l’amichevole Grosseto-Fiorentina di martedì 1 agosto 2023 ore 20.45.

Per le annate che vanno dal 2013 al 2019 c’è tempo fino a martedì 25 luglio per sfruttare la finestra di prelazione, riservata in via preferenziale ai calciatori della stagione 2022-2023. Da mercoledì 26 luglio inizieranno le adesioni delle nuove leve e continueranno le conferme dei già iscritti.

I tagliandi saranno emessi contestualmente al completamento della procedura di registrazione alla scuola calcio.

Per coloro che avessero già ultimato le pratiche di registrazione al Centro Sportivo di Roselle, il costo dei due biglietti sarà compensato con la quota annuale.

Titoli di ingresso già riservati per le formazioni Allievi, Giovanissimi e Juniores.

Coloriamo lo Zecchini di biancorosso.