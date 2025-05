Grosseto: Finalmente la raccolta differenziata arriva anche in campagna, servizio migliorato: cassonetti esclusivi in ciascuna abitazione

Grosseto: "In merito alle recenti segnalazioni pubblicate sulla stampa locale relative al servizio di raccolta rifiuti nelle aree di campagna, replica l'assessore all'Ambiente, Erika Vanelli. "Ritengo opportuno fornire alcune precisazioni per chiarire il reale funzionamento del nuovo sistema di conferimento dei rifiuti e rassicurare i cittadini coinvolti. Per le zone di campagna di Alberese, Grancia, Rispescia, Trappola, Aiali, Laghi e Sbirro è stato attivato un servizio di raccolta domiciliare porta a porta per carta e cartone, multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak) e indifferenziato, secondo preciso calendario di esposizione relativo alle zone di residenza. Vetro e organico, invece, devono continuare a essere conferiti nei cassonetti stradali. Quindi - prosegue Vanelli - abbiamo tolto i cassonetti stradali di indifferenziato, andando così incontro all'esigenza dei cittadini, nonché all'ottemperanza di legge di offrire il servizio di raccolta differenziata a tutti i cittadini, indifferentemente da dove abitano: è un progetto che migliora il servizio.

Nelle scorse settimane - insiste ancora Vanelli - sono state recapitate a casa, via posta ordinaria, delle lettere informative e a partire dalla prima settimana di aprile si è proceduto alla consegna a domicilio a casa di tutte le utenze coinvolte dei bidoni, distinti per colore e tipologia di rifiuto e del materiale informativo con calendario di esposizione. In caso di assenza al momento della consegna, è stato lasciato un avviso con tutte le istruzioni per il successivo ritiro.

Da metà maggio, poi, sono iniziati i ritiri a domicilio a casa delle utenze e pochi giorni fa sono stati tolti i bidoni stradali. Il nuovo servizio di raccolta per le utenze residenti nel territorio aperto è il frutto di una profonda riorganizzazione che ha come obiettivo primario il miglioramento sia quantitativo che qualitativo della raccolta differenziata, per favorire un maggior avvio a riciclo dei materiali e contribuire al decoro urbano. Un percorso strutturato e graduale, costruito tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna area, comprese quelle rurali. Comprendiamo - continua l'assessore - le difficoltà di alcune zone più decentrate ma assicuriamo che il progetto è stato pensato proprio per avvicinare il servizio ai cittadini, migliorando il conferimento e riducendo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Quindi ci scusiamo con chi non è stato ancora dotato di bidoncini, ciò può capitare specialmente nelle zone di campagna dove ci sono problemi di toponomastica o perché non si è trovato nessuno per la consegna, o altri problemi, ma invito chi ancora non ha tale servizio ed è in regola con l'iscrizione della TARI, a contattarci immediatamente che provvederemo a consegnare i bidoni.

Inoltre ricordo a chi non avesse ritirato le tessere 6 Toscana che queste sono disponibili presso i nostri uffici. Pertanto, vi invito a telefonare all'Ufficio Ambiente 0564/ 488472/488663/488883 oppure scrivere una mail a ambiente.rifiuti@comune.grosseto.it o venire personalmente presso l'ufficio in piazza la Marmora, 1".