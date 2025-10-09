Grosseto fa volare le parole con il Festival Artistico Letterario Scripta Volant

Grosseto: Dal 10 al 12 ottobre 2025 la città ospiterà Scripta Volant – Festival Artistico Letterario, promosso da Puntozip Edizioni ETS e Incipit ETS con la direzione artistica di Anastasia Marano e il patrocinio del Comune di Grosseto . Un evento che intreccia letteratura, teatro, musica, cinema, arti visive e tradizione orale, trasformando luoghi iconici come la Sala Eden, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, la Cinta Muraria e la Libreria Quanto Basta in spazi culturali vivi e aperti .

Programma dettagliato

Venerdì 10 ottobre – Al Museo Archeologico, performance sul legame tra tradizione orale, arte e letteratura con Moira Ricci, Filippo Cerri e Luca Giannini; inaugurazione ufficiale alla Sala Eden con la Banda Musicale di Grosseto e mostra collettiva; debutto dello spettacolo Woman in Concert – Lettere a una donna con testi di Anastasia Marano, voce di Daniela Samperi, attore Nicola Draoli, danzatrice Debora Ferretti e musicisti Alessio Buccella e Federico Righi. Ospite d’onore: Isabella Del Principe .

Sabato 11 ottobre – Laboratorio teatrale per ragazzi condotto da Eleonora Guelfi; inaugurazione della mostra-installazione Memory Box di Antonio Raucci, con performance di Giuseppe Cerrone; presentazione dei libri finalisti del Concorso Leopoldo II di Lorena con interventi di autori di rilievo; serata Favole nel calice, tra degustazioni di vini ispirati alle fiabe di Giovan Battista Basile, musica e narrazioni con Teresa Barretta .

Domenica 12 ottobre – Proiezione del film Ho tutto il tempo che vuoi di Francesco Falaschi; conferenza “Oltre la porta chiusa” sull’Hikikomori con esperti nazionali; presentazione del libro Mangia che ti… pasta!; cerimonia di premiazione del concorso letterario con letture e intermezzi musicali; chiusura con Cena di Gala .

Concorso Letterario Leopoldo II di Lorena

Alla seconda edizione, il concorso si articola in sei categorie: Poesia, Racconto, Testo teatrale inedito, Libro inedito, Libro edito e Categoria speciale a invito. La giuria è presieduta da Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, affiancate da nomi come Luca Archibugi, Maria Teresa Casella, Ilaria Guidantoni e Nicola Vacca. Premi previsti: trofei artistici di Doriana Melosini, riconoscimenti in denaro e contributi solidali .

Mascotte e spirito del Festival

Il simbolo di Scripta Volant è Van Gogh “Lancia Fiori”, ispirato a Banksy: gesto di libertà e amore universale, incarnazione del potere trasformativo della parola .

Scripta Volant si propone di valorizzare Grosseto come centro culturale dinamico, creando un ponte tra memoria, arte e nuove espressioni letterarie, e regalando al pubblico un’esperienza immersiva e indimenticabile.



