Grosseto, entusiasmo biancorosso ieri sera in piazza Dante per la presentazione della squadra. Stasera allo Zecchini debutto in Coppa Italia

Grosseto: Grande festa ieri sera in piazza Dante per la presentazione ufficiale dell’Us Grosseto che dal 7 settembre sarà protagonista nel prossimo campionato di Serie D. Una cornice di pubblico imponente, con tantissimi tifosi e sportivi maremmani che hanno colorato il cuore della città con bandiere, cori e applausi, accogliendo calorosamente giocatori e staff.





Sul palco, insieme alla rosa biancorossa al completo, il tecnico Paolo Indiani, il direttore generale Filippo Vetrini, il patron Giovanni Lamioni e il presidente Francesco Lamioni, affiancati dalle autorità cittadine: l’assessore allo Sport, onorevole Fabrizio Rossi, e il vicesindaco Bruno Ceccherini. Non sono mancate anche le personalità del mondo sportivo locale, unite nell’abbraccio al “Grifone”. Presentato anche lo staff tecnico e dirigenziale e la formazione Juniores nazionale, pronta ad accompagnare il cammino della prima squadra.

Clima di entusiasmo che fa da perfetto preludio al primo appuntamento ufficiale della stagione: stasera allo stadio Zecchini il Grosseto debutta in Coppa Italia di Serie D contro il Terranuova Traiana. Un match che segna l’inizio del percorso biancorosso nelle competizioni e che permetterà al mister Indiani di testare la condizione della squadra in vista del campionato.





Coppa Italia Serie D – Us Grosseto vs Terranuova Traiana, Stadio Carlo Zecchini – Grosseto ore 20:30. Il Grosseto scende in campo per il primo impegno stagionale di Coppa Italia Serie D.

Biglietti disponibili online su Ciaotickets e nei punti vendita accreditati: Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle, Edicola Il Semaforo – via Parini 1 (angolo via Giusti), Tabaccheria Stolzi – via Roma 58, Tabaccheria 59 – via Emilia 41, Edicola La Vasca – piazza Rosselli La biglietteria dello stadio (piazzale Donatello) sarà aperta sabato dalle ore 17.

Tariffe Curva Nord: Intero: €10, Ridotto Under 21 / Over 60: €8, Ridotto 6–12 anni e invalidi: €6

Tariffe Tribuna: Intero: €15, Over 60: €13, Ridotto 6–12 anni e invalidi: €10

Tribuna VIP: Intero: €35, Bambini 0–6 anni: ingresso gratuito

Ingresso gratuito anche per i tesserati US Grosseto 1912 (Curva Nord).



