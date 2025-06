Grosseto: Ebbt, offerte di lavoro del centro servizio Grosseto. Per invio curriculum: grosseto@ebtt.it (indicando l’offerta per la quale uno si candida!!!!!!!!!!!!!!!!!) o telefonare allo 0564416375

1) Bar a Capalbio ricerca un cameriere di sala turno serale da giugno a settembre e nei weekeend invernali non alloggio

3) Campeggio a Punta Ala ricerca un addetto al ricevimento con mansione di cassiera turno unico in prevalenza pomeridiana non spezzato anche prima esperienza conoscenza della lingua inglese e preferibile tedesca un giorno di festa a settimana preferibile non alloggio personale della zona o zone limitrofe ma si valuta anche alloggio

4) Bar a Ribolla ricerca una barista con almeno minima esperienza lavoro annuale non alloggio orario su turni 1 settimana di mattina dalle 10 alle 17 e una di sera dalle 17 alle 23 30 personale della zona o zone limitrofe

5) Ristorante a Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche prima esperienza orario solo serale da giugno 2025 pat b automunito e un capo sala con esperienza orario serale pat b automunito da giugno a ottobre

6) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca addetta reception con conoscenza lingua inglese conoscenza lingua inglese orario su turni non alloggio 1gg di riposo pat b automunita

7) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca urgentemente fino a ottobre da subito un pizzaiolo con esperienza nel settore si offre vitto e alloggio

8) Albergo a Marina di Grosseto ricerca da giugno a settembre un aiuto cuoco/a con minima esperienza e una lavapiatti prima esperienza non alloggio turno spezzato (pranzo e cena)

9) Pizzeria a Marina di Grosseto ricerca da subito una cameriera di sala anche minima esperienza orario part time dalle 17 alle 22 e poi a Grosseto da settembre orario serale possibilità di lavorare tutto l anno non alloggio e un pizzaiolo con esperienza pluriennale di forno a legna lavoro tutto l anno solo serale

10) Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca con minima esperienza di pulizie una cameriera ai piani orario part time 15/20h settimanali dalle 10 alle 13 con 1gg di riposo fino a settembre

11) Albergo a Punta ala ricerca una segretaria di ricevimento con esperienza nel settore obbligatorio conoscenza lingua inglese e preferibile tedesco da giugno a settembre con vitto e alloggio

12) Struttura a Marina di Grosseto ricerca o 1 persona che faccia entrambi i turni o 2 persone 1 turno per pranzo dalle 11 alle 15 e 1 turno serale 18 alle 23 come tuttofare di cucina non alloggio

13) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una cameriera per extra venerdi sera sabato pranzo e cena e domenica pranzo più i festivi e di agosto diverse sere con minima esperienza o prima esperienza

14) Albergo a Marina di Grosseto ricerca 1 lavapiatti da giugno a settembre orario serale con 1gg fisso a settimana e 1 cameriera ai piani fa giugno a settembre orario di mattina con 1 gg a settimana non alloggio

15) Albergo a Marina di Grosseto ricerca un capo sala con esperienza nel settore orario spezzato fino a ottobre con possiblità di lavorare nei weekeend invernali e nelle feste non alloggio

16) Albergo a Fonteblanda ricerca una cameriera ai piani orario max fino alle 13.30/14 da giugno a settembre pat b automunita obbligatorio non alloggio

17) Ristorante a Principina a Mare ricerca o per turno spezzato un aiuto cuoco/a con esperienza di fritture e griglia o se no sempre aiuto cuoco/a ma solo per il pranzo da giugno 2025

18) Campeggio nelle vicinanze di Marina di Grosseto ricerca 1 caffettiera per la mattina dalle 6 alle 12 con esperienza almeno minima nel settore e 1 barista preferibile minima esperienza di cocktail di base per turno pomeriggio dalle 10 alle 18 non alloggio