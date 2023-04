Sport Grosseto e Pianese pareggiano e i torelli rimangono sempre in zona play out 30 aprile 2023

30 aprile 2023 154

154 Stampa



Redazione Grosseto: Ennesimo pareggio per l'Us Grosseto. 1-1 contro la Pianese, che smuove leggermente la classifica ma lascia i torelli sempre in zona play-out. U.s. Grosseto 1912 – U.s. Pianese 1 - 1 U.s. Grosseto 1912: Nannetti, Crivellaro, Bruno (35' st. Aleksic), Battistoni (7' st. Cretella), Carannante, Bruni, Diambo, Pasciuti (28' st. Caprioli), Gomes, Cesaroni (17' st. Giustarini), Moscatelli. A disp. Cirillo, Caprioli, Cretella, Ciolli, Veronesi, Aleksic, Generali, Giustarini, Scaffidi. All. Cretaz

U.s. Pianese: Balli, Morelli, Pandimiglio (1' st. Irace), Simeoni, Lopez, Pinto (15' st. Barbetta), Kondaj (8' st. Polidori), Modic (1' st. Mugelli), Lepri, Rinaldini, Ledonne (39' st. Bartolaccini). A disp. Ricco, Polidori, Barbetta, Gagliardi, Amed, Bartolaccini, Mugelli, Irace, Pecchia. All. Bonuccelli

Marcatori: 34' pt. Gomes (Gr.), 2' st. Rinaldini (Pi.) Direttore di gara: Ferdinando Emanuele Toro di Catania - Assistenti: Carlo Farina di Brescia e Manuel Cavalli di Bergamo

Ammonizioni: 45' pt. Pinto (Pi.), 43' st. Crivellaro (Gr.)

Calci d'angolo: 6 – 3 - Recupero: 0' pt, 5' st. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Grosseto e Pianese pareggiano e i torelli rimangono sempre in zona play out Grosseto e Pianese pareggiano e i torelli rimangono sempre in zona play out 2023-04-30T17:27:00+02:00 193 it Grosseto e Pianese pareggiano e i torelli rimangono sempre in zona play out PT1M /media/images/stadio-gr.jpg /media/images/stadio-gr.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 30 Apr 2023 17:27:00 GMT