Grosseto e lo Sport: Una Consulta per Unire e Valorizzare

Matteo Di Marzo, Presidente Regionale Toscana delle Polisportive Giovanili Salesiani: "È stata *buona politica* aver istituito la consulta dello sport provinciale, coinvolgendo le associazioni, le istituzioni e le scuole". Grosseto: Ascoltare il territorio e le sue varie rappresentanze, espressione del mondo sportivo, per definire le politiche da adottare è stata la scelta migliore che l'amministrazione provinciale potesse fare. La Consulta dello Sport ascolterà le associazioni e si impegnerà a educare le realtà sportive, le istituzioni e le scuole al confronto e alla condivisione. Insieme, si cercherà di costruire uno sport più partecipato e coinvolgente. Oggi Grosseto vanta ottimi esempi di realtà sportive, che tuttavia spesso rimangono settoriali e poco integrate nella vita cittadina. La Consulta avrà il compito di sensibilizzare i dirigenti delle varie associazioni sportive, favorendo la conoscenza reciproca, la collaborazione e la condivisione di progetti ed eventi, trasformandoli in autentiche feste dello sport. "I miei sinceri complimenti vanno al Presidente della Provincia, Francesco Limatola, e a tutti i consiglieri provinciali firmatari. - afferma Matteo Di Marzo, Presidente Regionale Toscana delle Polisportive Giovanili Salesiani - Un ringraziamento speciale, infine, al consigliere Amedeo Gabbrielli, promotore di questa importante iniziativa." Seguici



