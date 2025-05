Attualità Grosseto è in rete l'Elenco dei punteggi provvisori per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali 2025/2026 14 maggio 2025

Grosseto: Si ricorda che fino a domani, giovedì 15 maggio 2025 sarà possibile prendere visione, sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, alla pagina https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-scuole-dellinfanzia-e-nidi-comunali/ , delle liste dei punteggi provvisori assegnato per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali - anno educativo 2025/2026 – sezione medi (bambini/e nati/e dal 01/01/2024 al 31/08/2024) e sezione grandi (bambini/e nati/e dal 01/01/2023 al 31/12/2023) . Entro i termini di cui sopra (fino al 15 maggio 2025) gli utenti potranno verificare il punteggio ottenuto ed eventualmente richiederne la revisione, solo ed esclusivamente per quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda, compilando l'apposito modulo ed inviandolo a: servizieducativicomunali@comune.grosseto.it



